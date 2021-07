Ghostwire - Tokyo: Release auf Anfang 2022 verschoben

Via Twitter hat Publisher Bethesda bekannt gegeben, dass sich der Release des kommenden Horror-Spiels Ghostwire - Tokyo von Tango Gameworks auf Anfang 2022 verschieben wird. Ursprünglich war geplant, den Titel noch im Jahr 2021 zu veröffentlichen.

Als Grund wird angegeben, dass mehr Zeit nötig sei, um ein gutes Spiel abzuliefern. Aber auch die Gesundheit der Mitarbeiter des Studios sei ein Grund für die Verschiebung.

Wir wollen das Spiel so schnell wie möglich veröffentlichen und arbeiten hart daran, euch eine unvergessliche Spielerfahrung im schaurigen Tokio zu bereiten. Dabei liegt uns auch die Gesundheit und Sicherheit jedes Einzelnen hier bei Tango Gameworks am Herzen. Der neue Veröffentlichungszeitraum gibt uns genügend Spielraum, die Welt von Ghostwire so zu gestalten, wie wir sie uns immer vorgestellt haben.