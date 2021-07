Gran Turismo 7: Sony scheint eine Beta zum Rennspiel zu planen

PS4 PS5

Seit der Ankündigung im Juni 2020 ist es ziemlich still um das Rennspiel Gran Turismo 7 geworden. Aktuell gibt es keinen Release-Termin, keinen echten neuen Trailer, lediglich in einem Video von Sony, dass die grafischen Möglichkeiten der PS5 demonstrieren soll, waren wenige Ausschnitte zu sehen. Den Trailer findet ihr unterhalb dieser Zeilen.

Nun legt eine Unterseite auf der offiziellen Playstation-Homepage allerdings den Verdacht nahe, dass Entwickler Polyphony Digital an einer Beta zu Gran Turismo 7 werkeln könnte. In der selten genutzten "Experience Playstation"-Sektion war eine Promotion gelistet, in der ihr eine "Italia"-Quest starten konntet. Dort fand sich die "Gran Turismo Beta (Test)", bei der ihr euch den ursprünglichen Reveal-Trailer ansehen musstet, um anschließend Zugriff auf einen Beta-Key zu erhalten. Allerdings war dieser laut GTPlanet nicht die üblich zusammengewürfelte Kombination aus Zahlen, sondern die Abfolge 1234-5678-9012, die sich nicht einlösen ließ. Mittlerweile ist es nicht mehr möglich, den Dummy-Code zu erhalten, es könnte sich also um einen Test gehandelt haben, der aus Versehen öffentlich zugänglich war.

Interessant ist in diesem Zusammenhang außerdem, dass die Promotion exklusiv für die PS5 gelistet war. Das könnte aber auch heißen, dass die vermeintliche Demo exklusiv auf der neuen Sony-Konsole läuft, Gran Turismo 7 aber auch noch für die PS4 erscheint. Das wurde im Juni 2021 bereits von Hermen Hulst, Head of Playstation Studios, in einem Interview im Playstation Blog angedeutet: