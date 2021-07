TAG Heuer: Uhrenhersteller bringt Super-Mario-Smartwatch

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Für Nintendo sind die Feierlichkeiten zum 35. Geburtstag von "Jumpman" Mario aus der Super-Mario-Reihe bereits abgeschlossen, der Uhrenhersteller Tag Heuer veröffentlicht dennoch eine limitierte Uhr im Super-Mario-Design. Die Ausstattung entspricht einer Smartwatch im oberen Preissegment: Snapdragon-Wear-3100-Chipsatz, 430mAh-Akku, OLED-Display, ein Leder- sowie ein Silikonarmand. Das Display schützt Saphirglas, wasserdicht ist die Uhr ebenfalls.

Die Smartwatch mit Googles Wear OS wird über einige aus Mario bekannte Animationen abspielen wenn ihr eure Aktivitätsziele erfüllt. So bekommt Mario bei 25 Prozent einen Superpilz, bei der Hälfte Uhr steigt er aus einer Rühre empor und bei 75 Prozent wird Mario mit dem Superstern unverwundbar. Schafft ihr euer Ziel, springt Mario an den Ziel-Fahnenmast. Die Aktivitätsmessung erfolgt mittels Schrittzähler und Pulsmessung. Auch ein GPS-Empfänger ist verbaut.

Der Preis wurde noch nicht offiziell genannt, soll aber bei 1800 Euro liegen. Die Limited Edition soll 2150 Euro kosten. Die Uhr ist am 15. Juli online bestellbar oder in ausgewählten Filialen erhältlich. Die einzige deutsche Filiale befindet sich in München.