Ratchet & Clank - Rift Apart: Gewinnt das Spiel plus ein Merch-Paket

PS5

Mit Ratchet & Clank - Rift Apart hat Insomniac Games kürzlich einen erstklassigen Action-Plattformer veröffentlicht, der nicht unwesentlich von seiner PS5-Exklusivität profitiert. So eliminiert die schnelle SSD der Sony-Konsole Ladezeiten nahezu, während dank Raytracing wunderschöne Szenarien über euren Monitor laufen. In unserem ausführlichen Test zu Rift Apart erfahrt ihr, warum das Spiel auch abseits der technischen Pluspunkte ein absoluter Pflichtitel für alle PS5-Besitzer ist. Außerdem solltet ihr den Tab mit unserem Bericht unbedingt offen lassen, er könnte euch gleich weiterhelfen.

Solltet ihr das neue Abenteuer des Lombaxes und seines Roboterfreundes noch nicht gespielt haben, bieten wir euch hier eine ganz besondere Chance. In Zusammenarbeit mit Sony Computer Entertainment Deutschland verlosen wir zwei mal das folgende Paket:

Download-Code für das Spiel

Untersetzer

Aufkleber

Magnet

Notizbuch

Phone Ring

T-Shirt (Größe erfragen wir bei euch)

Die Teilnahmeregeln:

Ihr müsst registrierte GamersGlobal-User sein (hier geht's ggf. zur Registrierung) und euer Alter verifiziert haben.

Der Preis wird an die im GG-Profil angegebene Adresse verschickt! Keine Adresse = Pech gehabt. Der Preis wird nicht von uns versendet, sondern von Sony oder einer von Sony beauftragten Agentur. Zu diesem Zweck werden wir die Adresse des Gewinners (und nur von diesem) weitergeben. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt ihr euch ausdrücklich damit einverstanden.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, Teilnahmeschluss ist der 5. August 2021 um 23:59 Uhr.

Um teilzunehmen, schildert uns einfach als eingeloggter User per Comment, welche Waffe aus Rift Apart für euch am spannendsten klingt, und weshalb. Eine kleine Übersicht könnt ihr, wie bereits erwähnt, beispielsweise in unserem Test zu dem Spiel finden.

Viel Erfolg!