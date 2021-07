Death Stranding: Kojima kritisiert Titelwahl beim "Director's Cut"

PS5

Wenn eine Sache beim Schaffen von Hideo Kojima hinreichend klar geworden sein sollte, dann dass der japanische Spielemacher ein großer Film-Nerd ist. In seinem jüngsten Werk Death Stranding (im Test, Note 8.5) waren die Verweise auch nicht gerade subtil. In der postapokalyptischen Liefersimulation leiht Schauspieler Norman Reedus dem Protagonisten sein Gesicht und diverse andere Figuren werden ebenfalls von digitalisierten Schauspielern gespielt, wenn nicht gar Regisseure wie Nicolas Winding Refn (Drive) ihr Gastspiel geben. Daher könnte man meinen, es ist nur folgerichtig, die kürzlich angekündigte erweiterte Version von Death Stranding in Anlehnung an die Filmbranche "Director's Cut" zu nennen.

Tatsächlich kritisierte Kojima aber auf Twitter kürzlich den Titel Death Stranding: Director's Cut für neue Fassung des Spiels, die momentan nur für PS5 angekündigt ist:

Der Director's Cut eines Films ist die neue Schnittfassung einer widerwillig veröffentlichten Version, bei entweder der Regisseur nicht selbst schneiden durfte oder die Laufzeit reduziert werden musste. Dieses Spiel enthält nichts, was vorher rausgeschnitten wurde, sondern zusätzlich produzierte Inhalte. Delector's Plus? Ich finde es also nicht gut, es "Director's Cut" zu nennen.

Kojima stört sich also daran, dass die Konnotation des Begriffs aus der Filmindustrie einen falschen Eindruck erweckt. Vielleicht wäre er mit der Bezeichnung Extended Cut glücklicher geworden. Kojimas Statement deutet jedenfalls an, dass der Titel eher auf Publisher Sony zurückzuführen ist. Das ist insofern plausibel, als auch das von Sony vertriebene PS-Exklusivspiel Ghost of Tsushima (im Test, Note 9.0) eine Director's Cut genannte Version mit neuen Inhalten erhält, die für PS4 und PS5 erscheint.