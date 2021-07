F1 2021: Testvergleich deutscher Spielemagazine [4/7]

PC XOne Xbox X PS4 PS5

In unserem Noten-Vergleich zu F1 2021 führen wir Tests, Reviews, Wertungen oder wie auch immer von den folgenden deutschen Online-Spielemagazinen auf – unabhängig davon, dass einige davon auch Print-Angebote (aka Hefte) publizieren: 4Players, CBS (Computer Bild Spiele), GameStar.de (& GamePro.de) GIGA.de, PCGames.de (& Videogameszone.de), Spieletipps.de und, natürlich, GamersGlobal.de – wobei wir uns höflich ans Ende der Review-Liste stellen. Was uns wichtig ist: Eine Wertung kann immer nur eine grobe Beschreibung der Spielqualität sein – bitte lest euch den jeweiligen Testbericht durch, bevor ihr euch zu einer vielleicht aus dem Rahmen fallenden Note äußert. Die Magazine Gameswelt.de und Eurogamer.de tauchen nicht mehr auf, seit sie sich entschlossen haben, keine Wertung mehr unter ihre Tests zu schreiben.

Wertungs-Vergleich: F1 2021

(Schulnote) Als Gesamtpaket ist F1 2021 der wahrscheinlich kompletteste und beste Teil der Rennspielreihe. Auch wenn der Story-Modus "Braking Point" nicht vollends überzeugt, so ist er dennoch ein unterhaltsamer Zeitvertreib und dient Solo-Piloten als guter Einstieg. Im Anschluss warten schließlich Funktionen wie die Karriere oder die Online-Optionen auf den Spieler. GameStar /

GamePro 90

v. 100 Ich kann euch F1 2021 daher nur wärmstens empfehlen. Es ist einfach toll zu sehen, wie Codemasters die Reihe Jahr für Jahr mit sinnvollen Neuerungen einen Schritt nach vorne bringt. Lediglich in Sachen Präsentation auf der "Next-Gen" hätte es noch ein wenig mehr sein dürfen. Aber das ist Meckern auf verdammt hohem Niveau. GIGA - Nicht getestet* PC Games /

Videogameszone.de

9.0

v. 10 In vielen Belangen könnte man meinen, der 2021-Ableger ruht sich auf dem starken Fundament aus. Doch durch den gelungenen Story-Modus [...], die heißersehnte Zwei-Spieler-Karriere und jede Menge Updates und Neuerungen in beinahe allen Bereichen hat sich Codemasters weitaus mehr ins Zeug gelegt, als man das zu Anfang vermutet hätte. Spieletipps - Nicht getestet* GamersGlobal 9.0

v. 10 Technisch ist der Sprung von der alten auf die neue Konsolengeneration zwar sichtbar, aber nicht so riesig. Spielerisch verändern sich im Kern auch nur Nuancen, wobei ich betonen will, dass F1 2021 für sich genommen ein exzellentes Rennspiel ist. Nichtsdestotrotz bleiben für Serienkenner zwei Argumente übrig, die unter Umständen den entscheidenden Ausschlag geben könnte: die Zwei-Spieler-Karriereund der Storymodus

Durchschnittswertung 9.0 *Zuletzt überprüft: 13.7.2021, 12:10 Uhr

Wir errechnen die Durchschnittswertung auf Grundlage des 10er-Systems, eine "75" entspricht also einer 7.5. Selbstverständlich unterscheiden sich die Wertungssysteme und -philosophien im Detail. Vergibt ein Magazin unterschiedliche Wertungen beziehungsweise Noten je nach Plattform, verwenden wir für den Durchschnitt die höchste. Sollte mittlerweile ein Test bei einem Magazin erschienen sein, der hier als "Nicht getestet" gekennzeichnet ist, so freuen wir uns über die Nennung der Wertung nebst Link als Comment.