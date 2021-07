Glitchpunk: EA-Start des Cyberpunk-Shooters von Deadalic am 11. August

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Entwickler Dark Lord und Publisher Deadalic Entertainment haben bekannt gegeben, dass der Top-Down-Shooter Glitchpunk am 11. August 2021 in den Early Access auf Steam startet. Inspiration für die Action mit diversen Nah- und Fernkampfwaffen und fahrbaren Untersätzen wie Trucks, Panzern und Zügen ist GTA 2. So wird es unter anderem auch zehn Fahndungsstufen bei Ärger mit der Polizei und ein Ingame-Radio geben. Dazu werdet ihr Fußgänger und Maschinen hacken können. Die Grafik setzt dabei auf 2D-Sprites in einer 3D-Spielwelt.

Glitchpunkt spielt in einer Cyberpunk-Welt. Ihr spielt eine Androidin mit Fehlfunktion, die sich gegen ihre Programmierung auflehnt und damit auch gegen die Regierung und die Mega-Konzerne. Es soll dabei nicht nur um Zerstörung gehen, Glitchpunk legt auch Wert auf seine Geschichte mit mehreren Enden, die Themen wie Transhumanismus, Xenophobie und Religion behandeln soll.

Die Early-Access-Fassung wird mit zwei Städten starten: Der versteppte Ort Outpost Texas und Neu Baltia in einem sowjetischen Russland, das im postnuklearen Winter feststeckt. Im Lauf der Ealy-Access-Phase sollen noch Moskau und Neo Tokyo dazukommen.