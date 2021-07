Crowsworn: Düsteres Metroidvania per Kickstarter finanziert

PC Linux MacOS

Mit dem Metroidvania-Plattformer Crowsworn hat das sechsköpfige kanadische Indie-Entwicklerteam von Mongoose Rodeo sein Erstlingswerk binnen weniger Stunden erfolgreich auf Kickstarter finanziert. Das ursprüngliche Ziel von rund 85.000 Euro haben die Backer des Projektes zum Zeitpunkt der News-Erstellung schon um mehr als das Doppelte übertroffen. Ihr könnt die Kampagne noch 27 Tage unterstützen und euch ab rund 14 Euro eine digitale Kopie sichern. Crowsworn soll für alle aktuellen Konsolen sowie für Windows, MacOS und Linux erscheinen. Der Release ist für 2023 geplant.

Der komplett von Hand gezeichnete Metroidvania-Plattformer entführt euch in die düstere, von Menschen und Monstern bevölkerte Fantasy-Welt Fearanndal. Die Entwickler nennen als Inspiration für Setting, Art-Design und Spielgefühl Hollow Knight, Bloodborne (im Test, 9.0) und Devil May Cry. Als Protagonist, optisch angelehnt an mittelalterliche Pestdoktoren, erwacht ihr im Sarg eines namenlosen Grabes ohne jegliche Erinnerung. Nun müsst ihr euch in einer bedrückenden Welt behaupten, um einen uralten Fluch zu brechen und die Wahrheit über euch selbst und damit schließlich Erlösung zu finden.

Genretypisch erschließen sich euch mit einem stetig wachsenden Arsenal an Fähigkeiten und Ausrüstung nach und nach die nichtlinearen Bereiche von Fearanndal. Ihr setzt euch gegen eure Feinde mit den drei Waffentypen Sense, Pistolen und Magie in schnellen, actiongeladenen Kämpfen zur Wehr. Gefundene Runen verstärken und verändern eure Waffen und Kampffertigkeiten, mit Sternenstaub stehen euch weitere Spezialisierungen eurer bevorzugten Spielweise offen.

Der Kickstarter-Trailer zu Crowsworn zeigt mit Anleihen an den Anime-Klassiker Hellsing eine weitere Inspirationsquelle des Entwicklerteams. Direkt unter dieser News könnt ihr euch selbst ein Bild davon machen.