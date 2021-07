Strangeland: Entwickler verrät Details über Entstehung des Adventures

PC MacOS

Erst vor wenigen Wochen ist über den Publisher Wadjet Eye Games das neue Point-and-Click-Adventure Strangeland von Wormwood Studios erschienen. Jetzt berichtet der Programmierer John "Dualnames" Spanos bei Steam über die Herausforderungen, das Spiel mit der Adventure Game Studio-Engine (AGS) zu verwirklichen und die künstlerischen Beiträge seiner Kollegen zu integrieren.

Das von der Community ständig weiterentwickelte, aber mittlerweile 25-Jahre-alte Adventure Game Studio ist zwar für viele Hobby-Programmierer immer noch die erste Wahl, um schnell und einfach Adventures zu erstellen. Sobald es aber darum geht, kommerzielle Spiele zu entwickeln, stoßen professionelle Studios meist schnell an die Grenzen der Engine. Spanos erläutert in seinem Beitrag, wo ihm dies bei Strangeland passiert ist und was er zusätzlich programmieren musste. So entstanden speziell für Strangeland beispielsweise eine eigene Audio Engine, ein individuelles Speichersystem sowie Spiegel- und andere Grafikeffekte. Wie in der AGS-Community üblich, bekam das Studio dabei Unterstützung von anderen AGS-Usern. Wer sich für die technischen Details interessiert, findet den Beitrag hier in englischer Sprache bei Steam.