PM: Firewall Zero Hour: Operation: Rubicon erscheint morgen (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

der Game Director bei First Contact Entertainment — den Entwicklern von Firewall Zero Hour*. Falls ihr es vergessen habt: Das ist ein teambasierter Multiplayer-Shotter, exklusiv auf PlayStation VR**.

Seit dem Release vor circa drei Jahren, haben wir immer wieder neue saisonale Inhalte veröffentlicht.Ich freue mich zu verkünden, dass die siebte Saison mit dem Namen Operation: Rubicon, am 13. Juli 2021 startet.

Es gibt dieses Mal keine neuen Karten oder Contractors, dafür aber viele Missionen und Aufgaben zu erfüllen. Sie bringen euch natürlich auch fantastische Boni, also schauen wir gleich rein:

Es gibt mehr als 24 neue kosmetische Belohnungen in dieser Saison. Wenn Spieler die Missionen abgeschlossen haben, können Schmuckstücke, Gesichtsbemalungen und Tarnskins ausrüsten. Wir haben eine neue Granate mit blauem Rauch hinzugefügt, die ihr in Missionen bekommen könnt. Zusätzlich, zu den Free Mission Belohnungen, gibt es den Rubicon Op Pass***, der euch Zugang zu Premium und Bonus Mission Belohnungen gibt.

Der Legendary Weapon Skin von Operation: Rubicon ist Gilded Sten — die bekommen Rubicon Op Pass Inhaber, die alle Free, Premium und Bonus Missions in Operation: Rubicon (insgesamt 24 Missions) beenden und für 250,000 Crypto.

Der Rubicon Op Pass*** bringt euch 16 zusätzliche kosmetische Mission Rewards und die Möglichkeit, den Legendary Weapon Skin freizuschalten. Den Gilded Sten bekommt ihr, wenn ihr alle 24 Missionen der Saison erledigt habt. Hack Keys können genutzt werden, um sofort eine Operational Mission abzuschließen und die kosmetische Belohnung zu erhalten. Das ist perfekt für alle Spieler, die leider nicht so viel Zeit haben. Wenn ihr noch Hack Keys aus der letzten Saison (Operation: CloudStrike abt), könnt ihr sie noch in Operation: Rubicon nutzen.

Kleine Ernnerung: Das Firewall Zero Hour Deluxe Pack bekommt ihr auch im PlayStation Store, veröffentlicht in Verbindung mit der Firewall Zero Hour Digital Deluxe Edition. Das ist eine perfekte Ergänzung für alle, die neu dabei sind! Das Deluxe Pack beinhaltet einige der beliebtesten Contractors, Skins und Gesichtsbemalungen, die seit dem Launch veröffentlicht wurden.

Das Deluxe Pack enthält:

Zu sehen, wir unsere Community immer weiter wächst, ist wie ein wahrgewordener Traum. Und das schon seit drei Jahren und weltweit! Ein großes Dankeschön geht raus an alle, die uns begleiten – wir freuen uns über jeden Support von euch!

Wir sehen uns online, Leute!

* Eine Internetverbindung wird für alle Spielmodi von Firewall Zero Hour benötigt, inklusive Single Player Training Mode. Eine aktive PS Plus Mitgliedschaft ist für Multiplayer Training und Multiplayer Contract Spielmodi nötig.

**PlayStation®4 oder PlayStation®5 System, PlayStation®VR und PlayStation®Camera sind für die VR-Funktionen nötig. Ein PlayStation® Camera Adapter wird für die Nutzung mit PlayStation®5 Systemen benötigt.

***Rubicon Op Pass wird separat verkauft.