PM: Final Fantasy VII Remake: Das müsst ihr wissen! (Sony Playstation Blog)

Fans auf der ganzen Welt waren begeistert, als die erste Episode zum beliebten Final Fantasy VII erschien. Final Fantasy VII Remake thematisiert in gut 30-40 Stunden den ersten Abschnitt des Original-Spiels in Midgar, sodass ihr euch noch auf weitere umfangreiche Teile freuen könnt. Seit einigen Wochen gibt es zudem eine für die PS5 optimierte und mit Zusatzinhalten erweiterte Edition des Remakes, welche die Power der neuen Konsolengeneration nutzt.

Das für PS5 aufpolierte FFVIIR Intergrade sieht nicht nur viel besser aus: Es gibt auch einige zusätzliche Features. So könnt ihr nun die schönen Pfützen, Gebäude und Haarspitzen im neuen Photomode für die Ewigkeit festhalten. Ein weiteres Highlight sind zudem die extrem verkürzten Ladezeiten auf der neuen Konsolengeneration und die Möglichkeit zur Wahl aus zwei optimierten Spielmodi: Performance oder Grafik.

Ein besonderes Extra stellt die Episode INTERMission dar, die nur in der PS5 Version inkludiert ist. Bei dieser zusätzlichen Story schlüpft ihr in die Haut von der Ninja-Kriegerin Yuffie, die Fans ebenfalls aus dem Original kennen werden. Sie hat nicht nur eine ganz eigene Storyline, die sich wunderbar in das Spiel einflechtet: Yuffie verfügt auch über ein erfrischendes Kampfsystem, was sich von Cloud und Co. abhebt.

Ihr seid echte Final Fantasy Fans und erkennt Cloud, Aerith und ihre Freunde (oder Feinde) an ihren Haarspitzen? Dann seid ihr die perfekten Teilnehmer für unser Frisuren-Gewinnspiel zu FFVIIR Intergrade. Ordnet die Frisuren den richtigen Charakteren zu und füllt am Ende das Gewinnspielformular aus, um am Gewinnspiel teilzunehmen.

Es wird zwei Gewinner geben, die nach Zufallsprinzip jeweils ein großes FFVII-Fanpaket gewinnen.

