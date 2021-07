Spieleveteranen #224: Shining Force

Hat nichts mit King oder Kubrick zu tun

PC 360 XOne PS3 PS4 Wii iOS andere

Teaser Diese Folge bestreitet Heinrich Lenhardt mit dem Gastveteran Robert Bannert, der liebend gern über den Taktik-Rollenspiel-Klassiker für den Mega Drive reden wollte.

Shining Force ab 1.501,90 € bei Amazon.de kaufen.

Heinrich hätte Jörgs Abwesenheit nutzen können, um sich ungestört mit einem gleichgesinnten Gast stundenlang über weltbewegende Eishockey-Videospiele auszubreiten. Stattdessen spricht er quasi hinter Jörgs Rücken über ein Taktik-RPG! Denn das Wunschspiel von Gastveteran Robert Bannert ist der 1992er Mega-Drive-Klassiker Shining Force. Im Gespräch arbeiten die beiden heraus, warum der Titel (der übrigens auch auf dem Mega Drive Mini enthalten ist) heute noch prima spielbar ist. Thema ist zudem Shining in the Dark, dass die Taktik-RPG-Reihe begründete, obwohl dieser Erstling noch ein klassischer Dungeon Crawler war. Zunächst stellt sich Robert jedoch vor und gibt Einblick in seine Karriere, von den Anfängen bei der Maniac bis zu den Pixelbüchern seines eigenen Verlags. Dazu erfahrt ihr, was die beiden zuletzt gespielt habt und bekommt eine kleine Dosis Spiele-News.

0:00:15 News & Smalltalk

0:00:15 Die »Urlaubsvertretung« stellt sich vor: Robert Bannert beschäftigt sich seit über 25 Jahren mit Spielemedien. Aktuell konzentriert er sich auf die »Pixelbücher« seines Elektrospieler-Verlags.

0:23:51 Roberts erste Computer, Konsolen und Jobs: Nach geglückter Bewerbung wurde die Redaktion Maniac wahrlich zur zweiten Heimat.

0:35:04 Gemischte News: Neues Switch-OLED-Modell angekündigt.

0:40:22 Was haben wir zuletzt gespielt? Fenyx Rising, Gears 5 und Paper Mario: The Origami King.

0:52:00 Das alte Spiel: Shining Force

0:52:11 Das heute als Camelot bekannte Entwicklungsstudio begann 1990 unter dem Namen Sonic! Software Planning und entwickelte die Shining-Serie für Sega.

1:01:04 Shining Force gilt als Klassiker der Taktik-RPGs. Wie spielt es sich, was macht seinen Reiz aus?

1:09:54 Robert erinnert sich daran, wie sehr Shining Force ihn als Teenager beeindruckt hatte – auch wenn der »Ich guck nur kurz in den nächsten Kampf rein«-Effekt für Schlafdefizite sorgte.

1:19:27 Bereits ein Jahr vor Shining Force erschien der Dungeon Crawler Shining in the Darkness. Der spielt sich ganz anders, doch Stil- und Story-Verwandtschaft sind vorhanden.

1:30:24 Der historische Pressespiegel.