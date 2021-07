Super Mario 64 für Rekordsumme von 1,5 Millionen US-Dollar versteigert

Switch Wii WiiU andere

Beim amerikanischen Auktionshaus Heritage Auction wurde am 11. Juli 2021 ein Exemplar von Super Mario 64 zum Rekordpreis von 1.560.000 US-Dollar versteigert. Die Qualität der Packung erhielt vom Dienstleister Wata Games, der sich auf die Wertschätzung von Spielen spezialisiert hat, eine Wertung von 9.8 A+++. Das ist die zweithöchste Wertung auf der 10er-Skala von Wata. Die Packung wies damit nur minimale Spuren vom Fertigungsprozess auf.

Super Mario 64 ist damit das am teuersten verkaufte Spiel aller Zeiten und übertrifft damit deutlich den Rekord, der nur wenige Tage zuvor von einem anderen Nintendo-Titel aufgestellt wurde. Am 9. Juli war ebenfalls bei Heritage Auction das NES-Spiel The Legend of Zelda für 870.000 US-Dollar versteigert worden.