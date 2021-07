Zeit für einen Switcheroo?

Teaser Nintendo hat diese Woche überraschend ein neues Modell der Nintendo Switch vorgestellt und die Gerüchte um eine Switch Pro haben sich nur zum Teil bewahrheitet. Was haltet ihr von der neuen Switch?

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Update mit dem Ergebnis:

Es gibt einige unter den Teilnehmern, die sich das OLED-Modell der Switch möglichst schnell sichern wollen – allerdings stehen sie mit 6 Prozent ganz unten in den Umfrageergebnissen. Zusammen mit den Stimmen derer, die beim Defekt auf das neue Modell wechseln oder später zuschlagen wollen, sind aber immerhin 48 Prozent unter euch zu einem gewissen Grad an der OLED-Switch interessiert. Die Antwortmöglichkeiten mit den meisten Stimmen ist jedoch "Flop" mit 37 Prozent.



Flop – ich wollte mehr Power! Dieses Modell bietet mir nichts Interessantes 37% Wenn meine Switch defekt werden sollte, würde ich schon zur OLED-Version wechseln 28% Mich reizt das neue Switch-Modell etwas, das hole ich mir vielleicht später mal 14% Anderes (siehe Kommentar) 8% Zum Glück spaltet keine 4K-Switch die Nutzer, trotzdem enttäuschen mich die Features der OLED-Switch 7% Top – den größeren OLED-Screen schnappe ich mir direkt 6%

Ursprünglicher Text:

Erstens kommt es anders und zweitens von Nintendo. Seit Monaten brodelten nun die Gerüchte um eine Switch Pro mit 4K-Aufllösung und OLED-Screen. Insider behaupteten steif und fest, das Gerät wird im Rahmen der E3 2021 vorgestellt – und lagen falsch. Stattdessen hat Nintendo nun überraschend und ohne Pomp einen Trailer veröffentlicht, statt sich die Vorstellung der Nintendo Switch (OLED Modell) für eine neue Nintendo Direct aufzuheben.

Am 8. Oktober 2021 erscheint die OLED-Switch, passend zum Release von Metroid Dread. Wie der Name wenig subtil klar macht, hat das Modell wirklich einen OLED-Screen, der 7 Zoll statt 6,2 Zoll groß ist. Dazu kommen ein besserer Standfuß, verbesserte Lautsprecher und ein Ethernet-Anschluss für das Dock. Es gibt jedoch keinen Leistungsboost, die OLED-Switch ist kein Midgen-Upgrade wie es die PS4 Pro und Xbox One X waren. Ihr habt die News schon fleißig diskutiert, wir haben die Ankündigung im WoSchCa diskutiert, aber nun folgt die Umfrage. Wird die schweigende Mehrheit uns mit ihrer Stimme überraschen?

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis zum Montag um 10:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Den Link zur Übersicht der mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.