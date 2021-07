Lasst es auf die Länge ankommen

Teaser Ein spannendes Thema ist das A und O für einen gelungenen User-Artikel. Doch wie lange soll ein User-Artikel idealerweise für euch sein?

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die heutige Sonntagsfrage wurde von Q-Bert im Namen des ganzen Teams unserer User-Artikel-Betreuer vorgeschlagen. Wenn ihr ein spannendes Thema im Kopf habt, das ihr gerne als User-Artikel mit der Community teilen wollt, könnt ihr auf nützliches Feedback des Teams bauen. Diesmal hätte das Betreuer-Team jedoch gerne Feedback von der Community zur idealen Länge eines User-Artikels.

Klar stellt sich dabei die Frage, ob ein interessantes Thema auch so spannend präsentiert wird, dass der Leser gerne drei oder noch mehr Seiten dazu ließt. In der heutigen Umfrage geht es aber um eure Vorlieben ganz unabhängig vom Thema. Also, macht ihr es euch gerne mit längeren User-Artikeln im Lesesessel gemütlich oder soll es lieber kurz und knackig sein?

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis zum Montag um 10:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Den Link zur Übersicht der mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.