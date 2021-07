PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 12. bis 16. Juli (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Willkommen bei Next Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X, Xbox Series S und Xbox One erhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Batbarian: Testament of the Primordials

Plötzliche findest Du Dich in den düsteren Untiefen der Abyss – voller Monster, Gefahren und Fallen. Aber keine Sorge, Barbar*in! Bei Dir ist Deine beste Freundin, die mysteriös leuchtende Fledermaus Pip. In diesem trickreichen Action-Abenteuer löst Du knifflige Puzzles, bekämpfst furchterregende Bosse, findest neue Mitglieder für Deine Truppe und schlägst Dir Deinen Weg durch die zahllosen Schrecken der Abyss.

Blaster Master Zero 2

Optimiert für Xbox Series X|S – Gemeinsam mit den Freunden Jason, Eve und Fred begibst Du Dich auf eine intergalaktische Reise, die in diesem Sequel zu Blaster Master Zero ein neues aufregendes Abenteuer erleben. Erfahre, was Jason und Eve nach ihrem Sieg gegen die Mutanten tun und welche Rolle ihr neues Kampfschiff GAIA-SOPHIA dabei spielt.

Bloodroots

Xbox Game Pass – Betrogen und von einer Gruppe Bandit*innen zum Sterben zurückgelassen, begibst Du Dich als Mr. Black Wolf auf einen erbarmungslosen Rachefeldzug. Für Deine spektakulären Kills nutzt Du alles, was Dir Deine Umgebung so bietet – von simplen Karotten bis hin zu gefährlichen Plasma-Pistolen.

Lost At Sea

Optimiert für Xbox Series X|S – Lost At Sea handelt von Leben, Tod sowie der Frage, ob Du mit Deiner Vergangenheit abschließen kannst. Du erlebst die Geschichte von Anna, die ihren Lebensabend in Einsamkeit verbringt. Aber um eine neue Zukunft anzugehen, muss sie zuerst mit ihrer Vergangenheit abschließen. Das ist jedoch leichter gesagt als getan, denn auf dieser seltsamen Insel entspricht jedes Biom einem anderen Lebensabschnitt voller Rätsel und versteckter Erinnerungen.

F1 2021

Optimiert für Xbox Series X|S – In F1 2021, dem offiziellen Spiel zur 2021 FIA Formula One Meisterschaft, hat jede Erfolgsgeschichte ihren Anfang. Du wählst einen von 20 fantastischen Fahrern, steigst in die Fahrerkabinen der schnellsten Autos der Welt und genießt den Rausch der Geschwindigkeit auf den echten Rennstrecken der Saison. Mit neuen Features wie der mitreißenden Story, Real Season Start und dem Karrieremodus für zwei Spieler*innen erlebst Du die Faszination der F1 so authentisch wie nie zuvor. Falls Du es jetzt nicht erwarten kannst, schnapp Dir die F1 2021 Deluxe Edition, mit der Du bereit ab dem 13 Juli Rennen fährst.

Ice Cream Surfer

Der böse Brokkoli hat die Nase voll von Kindern, die Eiscreme lieben und Gemüse hassen, also stellt er eine Gemüse-Armee auf. Nur der Ice Cream Surfer und seine vier superleckeren Freund*innen können die Auslöschung der Geschmacksnerven noch aufhalten – ein Muss für alle Naschkatzen!

Restless Night

In der nächtlichen Finsternis von Restless Night lauern unzählige Gefahren. Horden von Zombies, blutsaugende Fledermäuse, Mutanten, Kannibalen und Kürbiskiller sind nur einige der Schrecken, denen Du Dich im Laufe der Nacht stellst. Schnapp Dir Deine Lieblingswaffe, sage den unzähligen Monstern den Kampf an und überlebe bis zum Morgengrauen.

Within the Blade

Wir schreiben das Jahr 1560 – Japans letztes Shogunat hat die Kontrolle über das Reich verloren und der Bürgerkrieg ist ausgebrochen. Die gesamte Hoffnung ruht nun auf dem Ninja-Clan Schwarzer Lotus, der die Truppen des Schurken und seiner dämonischen Verbündeten sabotiert. Within the Blade ist eine großartige Mischung aus Schleichen, Jump’n’Run und Rollenspiel, in der Du in die Haut eines Ninjas schlüpfst. Du erkundest die szenische Welt des feudalen Japans und schließt durch das richtige Timing und umsichtiges Schleichen die vielfältigen Missionen ab.

Wizodd

Deine Aufgabe ist einfach: Finde Monster, lasse sie auf verschiedenste Weise explodieren und verbessere Deine Magie. In diesem Dungeon-Crawler wirst Du mit jedem Zauber stärker, umgehst verschiedenste Fallen und erklimmst immer höhere Ebenen. Wirst Du zur größten magischen Entität aller Zeiten aufsteigen oder geht Dir in den unzähligen Levels die Puste aus?