PM: State of Play Juli 2021: Alle Videos (Sony Playstation Blog)

PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Habt ihr die State of Play gestern gesehen? Wir haben alles für euch zusammengetragen:

Quill kehrt in diesem tollen Nachfolger zu einem der beliebtesten PS VR-Titel aller Zeiten zurück. Werft einen ersten Blick in den brandneuen Trailer von gestern Nacht.

Der Early Access zum arcadigen Looter-Shooter auf PS5 hat begonnen!

Das Action-RPG von Norsfell Games erscheint am 27. Juli, aber das ist erst der Anfang! Das Team taucht in diesem State-of-Play-Update in die Post-Launch-Pläne ein.

Robo-Kaninchen Rayton zeigt seine Kampffähigkeiten und wird dabei unterstützt von seinem riesigen mechanischen Arm. Erkundet diese einzigartige Welt am 7. September auf PS4 und PS5.

Stürzt euch in 30-Spieler-Nahkampfmatches, wenn Hunter’s Arena am 3. August auf PlayStation Plus erscheint*. Dieser Überblick könnte euch dabei helfen, direkt am ersten Tag siegreich zu sein.

Kämpft, fallt und kämpft noch einmal in diesem Einblick zu Sloclaps Kung-Fu-Beat ‚em up. Jedes Mal, wenn euer Held KO geht, erhebt er sich wieder … aber altert jedes Mal. Wir freuen uns auf mehr Infos, bis das die Veröffentlichung in 2022 näher rückt.

Nachdenkliche Erkundungen und eine neugierige Atmosphäre zeichnen dieses Abenteuer aus. Erfahrt in diesem neuen State of Play-Trailer mehr über den Ansatz des Spiels.

Schaut euch Tanjiro und die Tsuzumi Mansion-Episode in diesem neuesten Blick auf das kommende Anime-Abenteuer von Aniplex an. Die beliebte Serie kommt am 15. Oktober auf PS4.

Dieser Trailer ist zu gleichen Teilen grausig und albern und wird mit Sicherheit alle Blicke auf sich ziehen. Versucht die zwei unmöglichen Morde aufzuklären, wenn Lost Judgment am 24. September auf PS4 und PS5 erscheint.

Ein erster Blick auf das verbesserte und erweiterte Death Stranding-Erlebnis für PS5. Auf euch warten neue Missionen, neue Ausrüstung und mehr.

Selbst wenn er bis an die Zähne bewaffnet ist und übernatürliche Fähigkeiten besitzt, wird Colts Mission eine Herausforderung sein: , Alle Ziele ausschalten und aus der Zeitschleife von Blackreef ausbrechen. Schaut euch an, wie er Aleksis „The Wolf“ Dorsey in dieser Gameplay-Sequenz verfolgt. Das Spiel erscheint am 14. September 2021 auf PS5 an.

*PlayStation Plus ist ein laufendes Abonnement mit regelmäßigen Kosten, bis es gekündigt wird. Es gelten Altersbeschränkungen. Die vollständigen Geschäftsbedingungen findest du hier. Die monatlichen PlayStation Plus-Spiele können nur für die Dauer des Abonnements gespielt werden.