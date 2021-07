Steelrising: Trailer zeigt Kämpfe des Alternate-History-Rollenspiels

PC Xbox X PS5

Der französische Entwickler Spiders Studio beackert mit seinen Rollenspielen gern ungewöhnliche Settings. So konntet ihr in The Technomancer (im Test, Note 6.5) auf dem durch Terraforming bewohnbar gemachten Mars um die letzten Wasserreserven kämpfen. Greedfall (die Nextgen-Fassung im Redi-Rumble und das Original im Spiele-Check) wiederum spielte in einer ans 17. Jahrundert angelehnten Fantasy-Welt, in der ihr als Diplomat auf einer Insel zwischen den Ureinwohnern und den untereinander verfeindeten Kolonialisten vermittelt habt.

Der nächste Titel von Spiders Studio heißt Steelrising und bleibt dem Muster treu. Das Action-Rollenspiel versetzt euch ins Frankreich des Jahres 1789 in einem alternativen Universum voller Roboter. Um die französiche Revolution niederzuschlagen, entfesselt König Ludwig XVI. eine Arme von Uhrwerk-Robotern. Ihr spielt wiederum die Automaten-Dame Aegis, die als Tänzerin entwickelt wurde und als Leibwächterin der Königin Marie-Antoinette dient. Nun wird Aegis jedoch von den Revolutionskräften als Tötungsmaschine gegen den wahnsinnigen König eingesetzt. Im jüngst veröffentlichten Gameplay-Trailer stehen unkommentierte Kampfszenen im Fokus, in denen Aigis Roboschergen mit diversen Waffen eindost.

Steelrising erscheint im 2. Quartal 2022 für PC, PS5 und Xbox Series X|S.