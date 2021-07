Moss - Book 2 für PSVR angekündigt / Erster Gameplay-Trailer

PS4

Im Zuge der gestrigen State of Play-Präsentation von Sony wurde das Virtual-Reality-Spiel Moss - Book 2 offiziell angekündigt. Als Release-Plattform aktuell lediglich die PSVR angegeben, ein Veröffentlichungs-Termin fehlt auch noch. Ob das Spiel also für den Nachfolger der Brille erscheinen wird, steht noch in den Sternen, ist aber nicht unwahrscheinlich.

Wie schon das erste Moss (im Test, Note: 7.0) wird auch der Nachfolger auf ein märchenhafte Erzählweise setzen. Entwickler Polyarc lässt euch als tapfere Maus Quill spielbare Dioramas absolvieren, in denen ihr Gegner bekämpft, Rätsel löst und Hüpfabschnitte bewältigt. Einen ersten Gameplay-Trailer findet ihr unterhalb dieser News.