PM: Death Stranding Director‘s Cut erscheint am 24. September 2021 für PS5 (Sony Playstation Blog)

dass der Death Stranding Director‘s Cut in Entwicklung ist und am 24. September 2021 aufderPlayStation 5-Konsoleerscheinen wird.

Mit dem einzigartigen Social Strand System, das Spielern ermöglicht, mit anderen Spielern auf der ganzen Welt in Kontakt zu bleiben,*können die Nutzer des Death Stranding Director‘s Cut Death Stranding, ein sich über Genrekonventionen hinwegsetzendes Action-Adventure-Spiel in einer offenen Welt mit Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux und Lindsay Wagner, komplett überarbeitet und erweitert für PS5™-Konsolenerleben.

In der Zukunft hat ein geheimnisvolles Ereignis, das als Gestrandeter Tod bekannt ist, eine Tür zwischen den Lebenden und den Toten geöffnet. Das führte dazu, dass Kreaturen aus dem Jenseits die gefallene Welt, die von einer trostlosen Gesellschaft gekennzeichnet ist, durchstreiften.

Als Sam Bridges ist es eure Mission, der Menschheit Hoffnung zu bringen, indem ihr die letzten Überlebenden eines dezimierten Amerikas verbindet.

Könnt ihr die zerbrochene Welt Stück für Stück wiedervereinen?

Death Stranding Director‘s Cut ist vollgepackt mit einem Haufen neuer Inhalte und verbesserter Gameplay-Funktionen. Wir präsentieren mehr Waffen, Ausrüstung und Fahrzeuge sowie eine Reihe neuer Modi, Missionen und Gebiete, die es zu erkunden gilt, plus erweiterte Storylines und Verbesserungen der Benutzeroberfläche. Zudem fügen wir neue Online-Funktionen hinzu, darunter Spielen mit Freunden und Ranglisten, aber dazu wird es schon bald Neuigkeiten geben!

Heute möchte ich jedoch die Zeit nutzen, um ein paar Dinge aufzuklären, die nach unserer Teaser-Veröffentlichung während des Summer Games Fest am 10. Juni im Umlauf waren … Falls ihr sie nicht gesehen habt, könnt ihr sie euch hier anschauen …

Zunächst einmal wurden die Inhalte, die wir im Death Stranding Director‘s Cut vorstellen, alle von Grund auf nach der Veröffentlichung des ursprünglichen Death Stranding erstellt und entwickelt. Vom Schießstand über die zusätzlichen Missionen bis hin zum brandneuen „Fragile Circuit“-Rennmodus – das Ziel war es, neue Inhalte einzuführen, die die Welt von Death Stranding weiter ausbauen und gleichzeitig das zentrale Spielerlebnis verbessern sollten.

Die neuen Inhalte sind auch nicht einfach nur aufgesetzt, sondern sorgfältig in das eigentliche Spielerlebnis eingearbeitet. Sie werden durch Entdeckungen während des Spielens verfügbar gemacht. Die meisten neuen Inhalte sind leicht zu finden, obwohl es ein paar Kleinigkeiten gibt, die ein wenig Zeit in Anspruch nehmen, sie zu finden und freizuschalten. Obwohl ich an dieser Stelle nicht wirklich auf die neuen Missionen und die erweiterte Handlung eingehen kann, kann ich euch mitteilen, dass im letzten veröffentlichten Trailer ein paar Hinweise auf das, was ihr erwarten könnt, hinzugefügt wurden. In den nächsten Wochen werden wir mehr darüber erzählen. Allerdings kann ich jetzt bestätigen, dass alle Inhalte von Half-Life und Cyberpunk 2077, die in der PC-Version von Death Stranding eingeführt wurden, auch im Death Stranding Director‘s Cut verfügbar sein werden.

Bevor wir auf die PS5-Funktionen eingehen, möchten wir den vielen Boten, die entweder gerade ihre erste Lieferung gemacht haben oder gerade dabei sind, eine Menge Strukturen zu bauen, um anderen Boten zu helfen – Vereine die Getrennten! –, bestätigen, dass die Speicherdaten von PlayStation 4-Konsolenübertragbar sein werden. Wir wollten sicherstellen, dass Spieler, egal wo sie sich auf ihrer Reise befinden, nach dem Spielen der PS4™-Version relativ in dem gleichen Gebiet wieder anknüpfen können, in dem sie aufgehört haben. Gleichzeitig wollten wir Nutzern, die das Spiel bereits abgeschlossen haben, die Möglichkeit geben, in die Gebiete zu springen, in denen neue Inhalte und Ausrüstung entdeckt werden können.

Beim Kauf einer beliebigen Version von Death Stranding für PS4 könnt ihr dasUpgradezur Death Stranding Director‘s Cut Digital Deluxe Edition für PS5 erwerben.

Wenn ihr bereits die PS4-Version von Death Stranding besitzt, könnt ihr das PS5-Upgradefür die Death Stranding Director‘s Cut Digital Deluxe Edition erwerben.***

Bevor wir zum Ende kommen, möchte ich mich im Namen des gesamten Studios Kojima Productions bei derPlayStation-Community für all die Unterstützung BEDANKEN, die ihr uns im Laufe der Jahre gewährt habt. Ihr tragt so viel bei – vom Teilen von Fan-Arts über Cosplayer-Outfits und Fotomodus-Aufnahmen bis hin zu hilfreichen Hinweisen und Tipps für neue Boten. All diese Bemühungen helfen uns nicht nur, verbunden zu bleiben, sondern inspirieren uns auch hier im Studio. Also nochmals herzlichen Dank.

Ich hoffe, die offizielle Enthüllung des Death Stranding Director‘s Cut hat euch gefallen.

In den nächsten Wochen wird es noch viel mehr Infos geben. Vergesst also nicht, uns auf Twitter @KojiPro2015_DE zu folgen, um über alle Neuigkeiten und Ankündigungen von Kojima Productions auf dem Laufenden zu bleiben.

Für weitere Informationen zum Death Stranding Director‘s Cut besucht unbedingt dieoffizielle Seiteim PlayStation Store.

In der Zwischenzeit vielen Dank noch mal fürs Vorbeischauen, passt auf euch auf und macht weiter so!

* Internet und Konto für PlayStation™Network erforderlich.

** 4K und HDR erfordern einen Fernseher oder Bildschirm, der mit 4K und HDR kompatibel ist.

*** Besitzer einer PS4-Disc-Version müssen die Disc jedes Mal in die PS5-Konsole einlegen, wenn sie die digitale PS5-Version des Spiels herunterladen oder spielen möchten (die ihr dann spielen könnt, während sich die PS4-Disc im Laufwerk befindet). Besitzer der Disc-Version des PS4-Spiels, die PS5 als Digital Edition ohne Laufwerk kaufen, können die PS5-Versiondes Spielsnicht zum vergünstigten Preis erwerben.