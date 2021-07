Deathloop: Gameplay-Video gibt ausführlichen Einblick in eine Mission

PC PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Deathloop ab 64,99 € bei Amazon.de kaufen.

Zu Deathloop, dem kommenden Egoshooter der Arkane Studios (Dishonored-Serie, Prey), wurde am Freitag ein gut zehnminütiges Gameplay-Video veröffentlicht, das euch den Ablauf "einer Mission mitten im Spiel" zeigt. In dem Auftrag ist es euer Ziel, den Visionär - so werden in dem Titel eure Kontrahenten genannt - Aleksis „The Wolf“ Dorsey zu eliminieren. Kommentiert wird das Geschehen von Dinga Bakaba, Game Director bei Arkane Lyon.

In der vorgestellten Mission macht sich Colt, unser Held, auf den Weg zu einem Maskenball, bei dem Aleksis Dorsey eine Rede halten wird. Unterwegs werdet ihr in Feuergefechte verwickelt, aus denen Colt nicht immer als Sieger hervorgeht. Sterbt ihr, beginnt das Level von neuem, wobei bisher eliminierte Gegner nicht erneut auftauchen. Dank der freischaltbaren Fähigkeit "Reprise" erhaltet ihr einmal die Möglichkeit, an einem Checkpoint zu starten, bevor ihr den kompletten Loop von neuem spielen müsst. Aber auch wenn ihr in einem Durchgang gestorben seid, könnt ihr Fähigkeiten und Waffen zurückerlangen, indem ihr zu eurer Leiche zurückkehrt und die Überreste aufsaugt.

Fähigkeiten, die ihr erlernt habt, und Waffen, die ihr in den Abschnitten findet, stehen euch in anderen Missionen zur Verfügung, so dass ihr euren Spielstil an die Aufgaben anpassen könnt. In den Gebieten der Insel Blackreef gibt es zudem verschiedene Wege, um eine Mission zu erledigen. Deshalb lohnt es sich zum Beispiel, die Gespräche der Wachen zu belauschen. Deathloop soll am 14. September für Playstation 5, Xbox One und PC erscheinen. Den offiziellen Gameplay-Walkthrough haben wir euch am Ende dieser News eingebettet.