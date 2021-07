Sifu: Kung-Fu-Spiel wird auf 2022 verschoben // neuer Trailer

PC PS4 PS5

Das an Martial-Arts- und Kung-Fu-Filme angelehnte Prügelspiel Sifu der Entwickler von Absolver (im Spiele-Check) wurde vergangenen Freitag per Pressemitteilung beim Playstation Blog auf das Jahr 2022 verschoben - allerdings auch mit einem neuen Gameplay-Trailer bedacht. Geplant war eine Veröffentlichung des Titels Ende 2021. Allerdings können die Entwickler von Slocap dieses Datum laut eigenen Angaben aufgrund der Covid-Krise und den damit einhergehenden Lockdowns nicht einhalten.

In Sifu schlüpft ihr in die Rolle eines jungen Kung-Fu-Schülers, der den Mord an seiner Familie – begangen von geheimnisvollen Assassinen – rächen möchte. Nach acht Jahren des Trainings beginnt ihr die Mörder einzeln zu bekämpfen. Neben euren Kung-Fu-Künsten stehen euch dabei die Fähigkeiten eines magischen Anhängers zur Verfügung, der euch wiederbelebt, solltet ihr im Kampf sterben. Allerdings altert ihr bei jeder Wiederauferstehung um einige Jahre. Da das Leben endlich ist, müsst ihr innerhalb dieser Zeitspanne eure Rache-Mission abschließen.

Eure Reise führt euch durch verschiedene Locations, bei den Kämpfen soll es neben der geschickten Positionierung wichtig sein, die Umgebung zu eurem Vorteil auszunutzen und sich verschiedener Waffen zu bedienen. Den Fight-Club-Gameplay-Trailer könnt ihr euch am Ende dieser News anschauen.