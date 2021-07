PM: Sifu: Neuer Trailer und aktualisierter Veröffentlichungszeitraum (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wir hier bei Sloclap fanden, dass es höchste Zeit ist, der PlayStation-Community ein Update zu Sifu zu geben!

Seit unserer Ankündigung bei State of Play im Februar hat das Team fleißig an Sifu gearbeitet. Wir hatten gehofft, das Spiel Ende 2021 herausbringen zu können, aber uns ist klar geworden, dass wir bis 2022 brauchen werden, um ein rundum fertiges und auf Hochglanz poliertes Spiel zu veröffentlichen.

Die Covid-Krise und die daraus resultierenden Lockdowns haben alle vor ernste Schwierigkeiten gestellt und obwohl wir zum Glück keine so großen Umsatzeinbußen hatten wie viele andere Unternehmen, sahen auch wir uns bedingt durch diese Situation mit ein paar ziemlich großen Herausforderungen konfrontiert. Seit März 2020 mussten wir uns an immer wieder neue Bestimmungen anpassen und das gesamte Team mitten während des laufenden Entwicklungsprozesses auf mobiles Arbeiten umstellen. Das hat uns etwas verlangsamt – Homeoffice hat zwar seine Vorteile, aber der Wegfall des täglichen informellen Austausches zwischen Teammitgliedern kann auch ganz schön hart sein.

Anfang dieses Jahres glaubten wir trotzdem noch, unseren ursprünglich geplanten Erscheinungstermin einhalten zu können, aber als der Stichtag näher rückte, wurde klar, dass wir es nicht schaffen konnten, ohne die Qualität des Spiels zu gefährden oder das Sloclap-Team enorm unter Druck zu setzen – und wir fanden keine von beiden Optionen annehmbar.

Diese Verzögerung tut uns sehr leid – wir sind ja selbst Gamer und wissen, wie frustrierend so etwas sein kann, und für ein unabhängiges Studio, das mehrere Jahre an einem einzigen Projekt arbeitet, kann die Verzögerung eines Spiels auch finanzielle Risiken mit sich bringen. Wir haben uns diese Entscheidung also ganz sicher nicht leicht gemacht. Aber letztendlich hat es für uns oberste Priorität, das bestmögliche Spiel und ein enorm unterhaltsames und sorgfältig fertiggestelltes Erlebnis zu entwickeln. Deshalb ist uns lieber, unsere Fans um ein bisschen mehr Geduld zu bitten, als etwas zu veröffentlichen, auf das wir nicht rundum stolz sind.

In dem Trailer vom heutigen State of Play wollten wir euch einen kurzen Einblick in unsere Alterungsmechanik und eine brandneue Umgebung gewähren. Zuerst ist unser Hauptcharakter noch in einem Nachtklub, doch schon bald findet er sich in einem Untergrund-Fight-Club wieder und muss kämpfen, um sein Ziel zu erreichen. Die zunehmende subtile Weiterentwicklung eurer Umgebung, während ihr tiefer in die Verstecke eurer Gegner vorstoßt, ist eine wichtige Thematik im gesamten Spiel.

Kung-Fu ist das überlegene Können, das durch lebenslanges Training und ständiges Üben entsteht, und die Alterungsmechanik sowie der Tod stehen ebenfalls im Mittelpunkt dieses Trailers. In Sifu beeinflusst dieses Konzept sowohl die Motivation als auch die Philosophie der Hauptfigur und wir möchten, dass es auch Bestandteil des Gameplay-Erlebnisses selbst wird. Die Spieler können Fehler machen, es noch mal versuchen und daraus lernen. Wir möchten, dass diese Erfahrung übergangslos und flüssig erfolgt: Die Spieler werden sofort dort neu starten können, wo sie gestorben sind, und ihren Weg als unaufhaltsame Naturgewalt der Rache fortsetzen. Allerdings kann man nicht endlos weiter altern. Irgendwann wird man zu alt und muss von vorn beginnen.

Ihr werdet zwar älter, aber nicht schwächer. Ganz im Gegenteil: So wie die alten Meister in den Kung-Fu-Filmklassikern gewinnt der Hauptcharakter mit zunehmendem Alter an Erfahrung, Fähigkeiten und Wissen dazu und kann dies im Kampf zu seinem Vorteil nutzen. Wie ein wahrer Kung-Fu-Schüler müsst auch ihr durch Training und Beharrlichkeit immer besser werden, um eure Ziele zu erreichen.

Wir entschuldigen uns noch einmal für die Verzögerung – wir sind inzwischen sehr zuversichtlich, dass wir in den ersten Monaten des kommenden Jahres veröffentlichen können, und werden den genauen Termin so bald wie möglich bekannt geben! Wir hoffen, dass euch das, was wir euch bisher gezeigt haben, gefällt. Vielen Dank für eure Geduld!