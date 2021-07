PM: Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles erscheint am 15. Oktober auf PS5 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Mit großem Stolz enthüllen wir erstes Spielmaterial aus Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, genauer gesagt aus der „Tsuzumi Mansion“-Episode im Solo-Modus. In dieser Ausstrahlung bieten wir einen kurzen Einblick in das Gameplay auf PS5.

Der Solo-Modus des Spiels erzählt die Handlungsbögen des Animes von „Tanjiro Kamado, Unwavering Resolve“ bis hin zu „Mugen Train“ und die Spieler folgen dem Weg des Protagonisten, Tanjiro Kamado, um seine Geschichte neu zu erleben. Sie können völlig in die Welt von „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba“ aus dem Manga und dem Anime eintauchen, während sie die Schauplätze erkunden und Seite an Seite mit vertrauten Verbündeten gegen Dämonen kämpfen.

In der Solo-Modus-Episode „Tsuzumi Mansion“ steuern die Spieler neben Tanjiro auch weitere Charaktere wie Zenitsu Agatsuma und Inosuke Hashibira. In der Rolle dieser Charaktere werden sie von Dämonen angegriffen, während sie die Villa erkunden.

Tanjiro besitzt stark kontrollierbare Grundfähigkeiten, während Zenitsu und Inosuke ganz andere Kampfstile haben. Zenitsu setzt seine Geschwindigkeit zu seinem Vorteil ein und nutzt seine einzige Fähigkeit so, dass er fortwährend angreifen kann. Inosuke besitzt ein hohes Offensivpotenzial und eindrucksvolle Angriffsfähigkeiten. Viel Spaß mit den verschiedenen Charakterfähigkeiten, der Steuerbarkeit, den Eigenheiten der Charaktere und den Dialogen im Solo-Modus!

Das Spiel wird am 15. Oktober 2021 weltweit veröffentlicht. Wir freuen uns schon darauf, euch noch mehr über die Solo- und Versus-Modi des Spiels zu verraten, also bleibt dran!