PM: Tribes of Midgard: Was nach der Veröffentlichung geplant ist (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

hier ist Sydnee McLeod, Community Manager bei Norsfell, und ich möchte euch einen tieferen Einblick inTribes of Midgardgeben! Klar, ihr seid bestimmt bereit, es mit ein paar Helmonstern aufzunehmen, aber es warten noch viel größere Schlachten auf euch! Das prophezeite Ende der Welt steht bevor: Ragnarök! Und wir wollen heute ein bisschen mehr darüber erzählen … damit ihr wisst, was ihr tun müsst, um es zu verhindern.

Aber zuerst eine kurze Auffrischung. In Tribes of Midgard macht ihr in schönster Hack-and-Slash-Manier diversen Gegnern und Monstern den Garaus, entweder im Alleingang oder im Team mit 2 bis 10 Spielern (oder jeder beliebigen Anzahl dazwischen). Zu Beginn müsst ihr euch in der Wildnis behaupten und die nötigen Ressourcen sammeln, um euer Dorf gegen die nächtliche Invasion der Helmonster und gewaltigen Jötnar zu verteidigen. Das Ganze wird verständlicher, wenn ihr euch unseren neuen Trailer anseht!

Bevor wir loslegen, möchte ich euch noch kurz erzählen, wie unser Support fürTribes of Midgardnach der Veröffentlichung aussehen wird. Wir werden mit saisonalen Updates – sogenannten Sagas – ständig für frischen Wind im Spiel sorgen und haben schon einen kleinen Vorab-Einblick in unseren Content-Entwicklungsplan für euch. Noch ein kurzer Hinweis: Der unten stehende Entwicklungsplan gilt zwar sowohl für den storybasierten Saga-Modus als auch für den endlosen Survival-Modus, aber nur im Saga-Modus entdeckt ihr die Saga-Boss-Questreihe und erhaltet exklusive saisonale Belohnungen.

So viel zum Vorwort – kommen wir jetzt zum Entwicklungsplan:

Bevor wir Hals über Kopf Ragnarök entgegenstürmen, solltet ihr vielleicht erst ein paar Runen sammeln. Ihr fragt euch, was genau Runen sind? InTribes of Midgardstehen sie für mehr als nur das Wikinger-Alphabet, sie sind nämlich mächtige Modifikatoren, die die Spieler ausrüsten können, um bestimmte Werte zu erhöhen, Fähigkeiten zu verbessern und noch vieles mehr! Es gibt 30 Runen im Spiel; ihr müsst also ein bisschen herumexperimentieren, um die richtige Kombination zu finden, die am besten zu eurem Stamm passt und euch hilft, eure Gegner zu bezwingen. Jede Rune kann den entscheidenden Unterschied ausmachen, ob ihr jemanden plattmacht oder selbst plattgemacht werdet.

Wir möchten euch noch nicht alle Runen verraten – die meisten werdet ihr schon selbst entdecken! Aber hier sind ein paar Tipps für den Anfang:

Also gut, Einherjar. Ihr seid bereit. Ihr habt eure Runen. Dann kommen wir jetzt – bevor sich eine Riesenbestie von ihren Ketten befreit – zu ein paar neuen Infos über die erste Saga vonTribes of Midgard: Die Wolf-Saga!

Es wird Zeit, Ragnarök ins Rollen zu bringen! Ein mächtiger Saga-Boss wartet auf euch – und obwohl er zurzeit noch in seinem geheimnisvollen Versteck angekettet ist –, gehört diese fürchterliche Bestie zu den mächtigsten Herausforderern und hält die beste und stärkste Beute bereit!

Um ihn zu finden, müsst ihr eine Reihe von Spezialgegenständen sammeln, indem ihr Events abschließt, Jötnar besiegt, Quests erfüllt und Dungeons freiräumt und so sein Versteck freischaltet. Sehen wir uns fürs Erste aber mal die Art von Events an, an denen ihr teilnehmen werdet:

All diese Events im Spiel sind nicht nur tolle Gelegenheiten, an Beute, Gegenstände und Ausrüstung zu gelangen … ihr erhaltet auch Event-Fragmente!

Brrrrr. Spürt ihr den eisigen Wind, Einherjar? Er bedeutet, dass der Fimbulwinter naht und euch die Zeit davonläuft. Wenn ihr umherwirbelnden Schnee seht, selbst in einst grünen Gegenden, wisst ihr, dass Ragnarök vor der Tür steht. Haltet eure Fragmente bereit, denn der Augenblick ist nah: Euer Weg durch diese Saga hat euch zur epischsten aller Schlachten geführt (und – sofern ihr überlebt – zu ebenso epischen Belohnungen, die ihr bei eurem nächsten Abenteuer in Midgard verwenden könnt!).

Wenn ihr euch für hartgesotten genug haltet, schnappt euch eure beste Rüstung, ein paar Kälteresistenz-Tränke, bringt eure Waffen auf Vordermann und zieht euch warm an. Denkt aber daran, euer Dorf nicht schutzlos zurückzulassen, denn wenn die Helmonster (oder – Odin bewahre – ein Jötunn) kommen, müssen jene, die ihr zurückgelassen habt, es allein verteidigen, während ihr auf der Jagd nach Ruhm seid!

Bei euren Erkundungen in Midgard stoßt ihr vielleicht auf eine uralte, zerfallende Brücke. Diese müsst ihr wiederaufbauen, um das Hauptland von Midgard mit einer entlegenen Insel zu verbinden, auf der der Saga-Boss all jene erwartet, die töricht genug sind, sich in sein Reich vorzuwagen.Nachdem ihr die Brücke überquert habt, betretet ihr ein bedrohlich frostiges Land. Im Spiel nennen wir es tatsächlich „Ein Land, das man lieber vergisst“. Ertragt die Kälte, findet das Versteck des Saga-Bosses, öffnet den Eingang mit euren Fragmenten und wappnet euch für den Kampf eures Lebens!

Wir freuen uns schon sehr, euch auf eure Reise durch die erste Saga vonTribes of Midgardschicken zu können! Wir haben hart daran gearbeitet, den finalen Saga-Boss zu einem absolut unvergesslichen (und anspruchsvollen) Gegner zu machen – schließlich rettet ihr ja die Welt. Als Lohn für eure mühevollen Quests hat unser Team die Wolf-Saga mit aufregenden Belohnungen und exklusiv in dieser Saga erhältlicher Ausrüstung für euch und euren Stamm gespickt, die ihr auf eurer Reise sammeln könnt.

Denkt immer daran, Einherjar: Midgard braucht euch. Walhalla kann warten!

Tribes of Midgard erscheint am 27. Juli für PS5 und PS4. Bestellt es jetzt vor.