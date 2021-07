PM: Trefft denikonischen Kaninchen-Protagonisten in F.I.S.T. (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Gestaltung entstand aus der Grundidee, dass ein ikonischer, einprägsamer und herausragender Protagonistfür unseres Spiel erforderlich ist, damit die Spieler es liebt und dableiben wollen. Rayton, das Kaninchen in F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch, hat bestimmt diese Eigenschaften. Wir möchten mit euch teilen, was wir mit dem Design zum Ausdruck bringen wollen.

Als wir anfingen, die Spielwelt auszumalen, hatten wir zwar versucht, einen menschlichen Protagonisten zu entwerfen. Aber bald wurde uns klar, dass kein menschlicher Charakter so universell und für jeden Spieler akzeptabel sein wird wie ein tierischer Charakter.

Im Vergleich zu Katzen oder Hunden hat ein Kaninchen mit zwei langen Ohren in einem horizontalen Scrolling Platformer eine besser erkennbare Figur. Und was noch wichtiger ist: Menschen betrachten Kaninchen als schwach und klein. Wenn also ein Kaninchen zu einem stummen Veteranen wird, der eine riesige mechanische Faust schwingt, kommt es zu einem eindrucksvollenKonflikt. Rayton kam deswegen heraus.

Aber warum eine Faust? Schwerter oder Klingen werden super cool, doch die Faust kann die Wut ausdrücken, die man an den Feinden auslassen will. Außerdemist sie auch noch unverhältnismäßig groß.

In der Hintergrundgeschichte wird diese mechanische Faust aus der Rüstung entfernt, mit der Rayton vor 6 Jahren an einem Krieg gegen Aggression teilnahm aber verlor. Wir entwarfen Rayton mit einer Faust statt zwei, weil die Unvollständigkeit der Form auchsein psychologisches Trauma für den Verlust dieses Krieges bedeutet.

Neben der Faust sind der Bohrer und die Peitsche zwei andere einzigartige Waffen, die Rayton auf seiner Reise erhalten wird. Jede von ihnen hat unterschiedliche Vorteile. Sie umfassen verschiedene Effekte mit unterschiedlichem Schaden und Reichweiten für die Erkundung.

Es gibt auch einige andere Designs, um den Charakter lebendig zu machen.Rayton wird z.B. sein Lieblingsgetränk WKarottensaft zur Heilung trinken, wenn er verletzt ist. Aber trinkt er nie zu viel, sonst wird Probleme auftreten.

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch wird am 7. September auf PS5 und PS4 veröffentlicht.