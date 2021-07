Xbox Series S: Mobiles Zocken mit dem xScreen

andere

Wer kennt es nicht: Eigentlich möchte man ganz entspannt das aktuelle Lieblingsspiel auf seiner Xbox Series S zocken, doch der Familienurlaub steht an. Damit ihr dennoch nicht auf euren virtuellen Eskapismus verzichten müsst, hat das australische Start-up-Unternehmen UPspec Gaming eine Kickstarter-Kampagne für den xScreen ins Leben gerufen. Nach eigenen Angaben ursprünglich nur für sich selbst und die Familie entwickelt, kam das aufsteckbare Display so gut an, dass ihn die Entwickler nun finanziert via Kickstarter weltweit vertreiben möchten.

Der xScreen hat ein IPS-Display mit 11,6 Zoll Bildschirmdiagonale und verfügt über Full HD-Darstellung, 60 Hertz Bildwiederholfrequenz und eingebaute Lautsprecher. Über den HDMI- und USB-Anschluss an der Rückseite eurer Xbox Series S könnt ihr ihn ganz einfach anschließen, eine eigene Stromversorgung ist nicht nötig. Praktisch: Angeschlossen an der Konsole könnt ihr den xScreen zuklappen und in einer handelsüblichen 15-Zoll-Notebook-Tasche transportieren. Je nach gewähltem Pledge auf Kickstarter kostet der Xbox-Mobilmacher zwischen umgerechnet 157 Euro und 182 Euro, ohne Versand- und Zollgebühren.

Das angepeilte Finanzierungsziel von 8.150 Euro war innerhalb kürzester Zeit erreicht, zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Newsmeldung liegt die Unterstützungssumme bereits bei über 60.000 Euro. Ihr könnt das Projekt noch bis zum 6. August selbst unterstützen. UPspec Gaming plant eine vollständige Auslieferung aller Vorbestellungen bis Februar 2022.

Einen Ersteindruck in bewegten Bildern könnt ihr euch selbst im Promo-Video machen, das direkt hier unter der News verlinkt ist.