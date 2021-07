PM: Die Planet der Rabatte-Aktion kommt in den PlayStation Store (Sony Playstation Blog)

PS4

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Die Planet der Rabatte-Aktion kehrt in den PlayStation Store zurück. Mit ihr kommt eine spektakuläre Auswahl an Titeln, die für eine begrenzte Zeit reduziert werden*. Dazu gehören Resident Evil 3, UFC4, Jump Force Deluxe Edition und viele mehr.

Unten könnt ihr euch einige reduzierte Spiele ansehen. Klickt hier, um euch die vollständige Liste der Angebote im PlayStation Store anzusehen.

RESIDENT EVIL 3

Aktion gültig bis 22.07.2021

UFC® 4

Aktion gültig bis 22.07.2021

JUMP FORCE – Deluxe Edition

Aktion gültig bis 22.07.2021

The Last of Us™ Remastered

Aktion gültig bis 22.07.2021

Dreams™

Aktion gültig bis 22.07.2021

Rise of the Tomb Raider: 20-jähriges Jubiläum

Aktion gültig bis 22.07.2021

God of War® III Remastered

Aktion gültig bis 22.07.2021

Ratchet & Clank™

Aktion gültig bis 22.07.2021

Days Gone™

Aktion gültig bis 22.07.2021

Assassin’s Creed® Origins – DELUXE EDITION

Aktion gültig bis 22.07.2021

Captain Tsubasa: Rise of New Champions

Aktion gültig bis 22.07.2021

Overcooked! 2

Aktion gültig bis 22.07.2021

*Die Aktion Planet der Rabatte beginnt am Donnerstag, 8. Juli um 00:59 Uhr und endet am Donnerstag, 22. Juli, 00.59 Uhr.