DU-Spezial: Vor 10 Jahren (2011) // Geplante User-Galerie [Update]

PC Switch 360 XOne PS3 PS4

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

The Elder Scrolls 5 - Skyrim ab 14,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

The Elder Scrolls 5 - Skyrim ab 16,90 € bei Amazon.de kaufen.

Update vom 17.07.:

Inzwischen ist eine ordentliche Anzahl Anmeldungen eingegangen, vielen Dank schon einmal. Natürlich sind mehr Beiträge immer noch gerne gesehen. Nun kann aber mit den Einreichungen begonnen werden: Das Teilnahmeformular steht bereit. Dort könnt ihr auch alle nötigen Anweisungen direkt sehen. Neben einer kurzen Einleitung in der dritten Person, in der euer Username und möglichst der Spieletitel vorkommen sollte, habt ihr 1800 Zeichen zur Verfügung. Der Screenshot sollte wie üblich möglichst eine Auflösung von 1920x1080 haben und darf 2 MB Dateigröße nicht überschreiten. Wenn ihr mehrere Spiele vorstellen und kreativ werden möchtet, sind auch Collagen möglich. Einsendeschluss ist er 08.08.2021 um 23:59 Uhr. Wir werden durch Updates dieser News zwischendurch noch einmal daran erinnern, wenn nötig. Der aktuelle Stand der Anmeldungen und Einsendungen ist in diesem Forumsposting festgehalten, das ebenfalls regelmäßig aktualisiert wird.

Ursprüngliche News vom 08.07.:

Seit 2015 schauen wir monatlich darauf, was unsere User so spielen. Seit 2019 versuchen wir die Lücke vom GamersGlobal-Start bis zum Beginn des DU-Projekts zu schließen. Zweimal schauten wir bereits jeweils 10 Jahre zurück. Ab dem dritten Mal ist es eine Tradition, also los: Diesmal wollen wir wissen, was die GG-User im Jahr 2011 gespielt haben. Es geht dabei nicht um eine Auflistung aller Titel. Die Idee ist, das Spiel oder die Spiele ausführlich vorzustellen, das oder die euch in dem Jahr am besten gefiel, euch am längsten beschäftigte oder mit dem ihr etwas Besonderes verbindet. Dafür stehen wieder bis zu 1800 Zeichen zur Verfügung. Solltet ihr so viele Geschichten parat haben, dass dieser Platz nicht reicht, sind auch zwei Beiträge pro User möglich. Zu einer Galerie+ gehört natürlich auch immer ein Bild. Ideal wäre ein selbstgemachter Screenshot aus dem vorgestellten Spiel. Habt ihr sträflicherweise keinen die letzten 10 Jahre aufgehoben, wäre der einfachste Weg, ein Bild aus dem GG-Steckbrief zu verwenden, sofern vorhanden.

Dass der Spielejahrgang 2011 ein besonderer war, zeigt ein Blick in die GG-Top-Ten von damals, die vor namhaften Klassikern überquillt: Da tummeln sich Skyrim, Portal 2, Uncharted 3, Arkham City und so weiter. Selbst die Verfolgerplätze 11 bis 25 warten mit Highlights wie Rage und Anno 2070 auf. Und sogar der Blick in die Flop Ten 2011 offenbart so manchen Titel, den viele dort wohl nicht einordnen würden... Wie immer bei DU und verwandten Projekten gilt aber: Nicht nur die im betrachteten Jahr erschienenen Titel dürfen genannt werden, es geht darum, was damals gespielt wurde. Habt ihr einen Hit aus dem Vorjahr nachgeholt, oder einen Klassiker erstmals erlebt? Nur her mit euren Geschichten!

Wart ihr seinerzeit bereits auf GG aktiv, habt ihr eure Spielfortschritte vielleicht schon im Forum dokumentiert und könnt dort eurem Gedächtnis auf die Sprünge helfen? Nützliche Threads dafür sind Was habt ihr zuletzt gezockt?, Was habt ihr zuletzt durchgespielt? und Eure neuesten Spiele!

Der Erfolg der Galerie hängt von den Teilnehmer:innen ab. Also meldet euch bitte in diesem Forenthread an, wenn ihr mitmachen wollt. Nennt dabei gerne auch das besprochene Spiel, ihr könnt aber auch eine Überraschung daraus machen. Wenn ausreichend Anmeldungen reingekommen sind, wir peilen ein Minimum von 15 Beiträgen an, wird das Teilnahmeformular freigeschaltet.