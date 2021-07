PM: Werdet unsterblich in den NBA 2K21 PlayStation Tournaments: NBA Finals (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

In Vorfreude auf die bevorstehenden NBA Finals 2021 und in Zusammenarbeit mit der NBA sucht PlayStation die besten Scorer auf dem digitalen Court von NBA 2K21– und zwar in Online-Fan-Turnieren, die noch in dieser Woche beginnen.

In den NBA 2K21 PlayStation Tournaments: NBA Finals werden diejenigen Teams gegeneinander antreten, die sich auch in den echten NBA Finals 2021 gegenüberstehen werden. Ihr werdet in NBA 2K21 also entweder mit den Phoenix Suns oder den Milwaukee Bucks spielen können. Es wird für PS4- und PS5-Spieler zwei eigenständige Turniere geben, sodass all unsere Spieler auf beiden Plattformen daran teilnehmen und die Chance erhalten können, tolle Preise zu erhalten, wie zum Beispiel eine PlayStation 5-Konsole, Credits für den PS Store und weitere Geldpreise.

Ab sofort können sich PS4- und PS5-Spieler in den Vereinigten Staaten und in Europa für die Qualifikationsrunde der NBA 2K21 PlayStation Tournaments: NBA Finals anmelden, die am 9. Juli hier ausgetragen werden.

Die jeweiligen Sieger der einzelnen Qualifikationsspiele rücken in das Finale vor, das wiederum im 1-gegen-1 gespielt wird.

Das Finale der NBA 2K21 PlayStation Tournaments: NBA Finals wird am 10. Juli ausgetragen. Dort erwarten die Spieler und die Zuschauer schnelle Matches im Best-of-3, in denen um die besten Platzierungen gekämpft wird. Die Duelle der Finals werden live auf den Twitch– und YouTube-Kanälen von PlayStation übertragen, du kannst also die Action direkt mitverfolgen.

Hier sind die Preise der PS5 NBA Finals:

Hier sind die Preise der PS4 NBA Finals:

Wir freuen uns schon darauf, euch auf dem Court zu sehen! Werdet ihr an den Turnieren teilnehmen? Verratet es uns in den Kommentaren!

*Aktive PS Plus-Mitgliedschaft erforderlich. Teilnehmer müssen das 16. Lebensjahr vollendet haben und in einem teilnahmeberechtigten Land ansässig sein. Ungültig, wo gesetzlich untersagt. Weitere Details in den vollständige Regeln zu den PS4 Turnieren und zu den PS5 Turnieren.