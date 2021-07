Assassin's Creed Infinity: Zukunft der Reihe könnte Live-Service sein

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Android

Wie Ubisoft bereits bestätigt hat, wird mit Assassin's Creed Infinity an einem neuen Projekt im beliebten Meuchelmörder-Universum gearbeitet. Dieses entseht in Zusammenarbeit zwischen Ubisoft Montreal und Ubisoft Quebec, worum es sich genau handeln soll, hat das Unternehmen bisher aber nicht verlauten lassen. Der Journalist Jason Schreier von Bloomberg will dank einer dem Projekt nahen Quelle aber mehr wissen.

Demnach handle es sich bei Infinity um eine Online-Plattform, die beständig weiter wachsen soll. Die Spiele, die dort zur Verfügung stehen werden, sollen laut Schreiers Quellen zwar miteinander verbunden sein, aber jeweils eigene Mechaniken und Funktionen haben. Außerdem werde die Plattform sich nicht auf ein Setting einschießen, wie die bisherigen Ableger von Assassin's Creed. Stattdessen soll Infinity über Jahre und Monate hinweg mit immer neuen Titeln und Szenarios erweitert werden.

Ubisoft selbst hält bislang die Füße still zu Assassin's Creed Infinity und bestätigt lediglich die Existenz des Projekts. Laut Schreier werde es ohnehin noch Jahre dauern, bis tatsächlich ein Release erfolgen soll. Viel Zeit also, aus diesen vagen Aussagen ein konkretes Konzept zu schustern.