Robocop - Rogue City angekündigt

PC Xbox X PS5

Treyon, die Macher von Terminator - Resistance (im Test, Note 4.0), haben mit Publisher Nacon ein Spiel im Robocop-Universum angekündigt. Der Ego-Shooter wird auf den drei Filmen basieren, jedoch eine neue Story erzählen.

Ihr werdet in die stahlharte Legierung des Robocops schlüpfen und mit seiner treuen Auto 9 und vielen weiteren Hilfsmitteln auf den Straßen von Old Detroit aufräumen. "Du entscheidest selbst, wie du die obersten Direktiven erfüllst", heißt es weiter auf der Steam-Seite des Shooters, was gewisse Freiheiten im Missionsdesign andeutet. Robocop - Rogue City spll 2023 für PC und Konsolen erscheinen.