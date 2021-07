Landwirtschafts-Simulator: Erstes Gameplay auf der Farmcon am 22. Juli

PC XOne Xbox X PS4 PS5 MacOS Android

Das Schweizer Studio GIANTS Software macht sich bereit, erstmals Gameplay vom Landwirtschaft-Simulator 22 zu präsentieren. Im Rahmen der seit 2016 alljährlich stattfindenden Hausveranstaltung Farmcon wird es am 22. Juli 2021 im Livestream erste Spielszenen zu sehen geben. Dazu gibt das Studio Einblicke in die neue GIANTS Engine 9 und deren Features. Der Entwickler will zudem bisher noch nicht vorgestellte neue Mechaniken bekannt geben.

Zu den größten Neuerungen vom Landwirtschafts-Simulator 22 gehört die Einführung von Jahreszeiten. Dazu finden neue Maschinen und Anbauprodukte wie Oliven und Weintrauben den Weg ins Spiel, die Viehzucht wird angepasst und bestehende Karten werden renoviert sowie durch neue Maps ergänzt.

Der Landwirtschafts-Simulator 22 erscheint am 22. November 2021 für Mac, PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series S|X . Die Farmcon wird vom 21. Juli bis 23. Juli 2023 auf dem Twitch-Kanal von GIANTS Software übertragen. Das Programm umfasst neben den Präsentationen Frage-Antwort-Runden und Gewinnspiele. An den beiden darauffolgenden Tagen wird sich in der dritten Saison der Farming Simulator League zeigen, welcher Bauer die dicksten Kartoffeln hat. Denn wo kämen wir sonst hin, wenn zwar Spiele wie FIFA, League of Legends und Street Fighter eSports-Ligen haben, aber ausgerechnet der Landwirtschafts-Simulator nicht? Hier die Übersicht mit den Programm-Schwerpunkten: