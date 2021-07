PM: THE CREW 2 SEASON 3 EPISODE 1: US SPEED TOUR EAST AB MORGEN ALS KOSTENLOSES UPDATE VERFÜGBAR (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 6. Juli 2021 – Ubisoft® gab heute bekannt, dass The Crew® 2 Season 3 Episode 1: US Speed Tour East, das neueste Update des Open-World-Rennspiels von Ubisoft, ab morgen auf Xbox One, Xbox Series X | S, PlayStation®4, PlayStation®5, im Epic Game Store und im offiziellen Ubisoft Store auf Windows PC, Steam, Stadia und Ubisoft+**, dem Abo-Service von Ubisoft, gespielt werden kann.

Der Trailer zur neuen Episode kann unter folgendem Link gefunden werden:

Alternativ liegt das Video hier als Direktdownload bereit.

Die AT-Version des Videos kann hier auf YouTube gefunden werden und steht ebenfalls zum Direktdownload bereit.

In Season 3 Episode 1: US Speed Tour East, lädt Motorflix zur größten Tour entlang der Ostküste der Vereinigten Staaten ein. Jede Woche kann eine neue Etappe in dem Rennen von Stadt zur Stadt entdeckt werden und entlang der Strecke können zudem auch immer wieder spezielle zeitbegrenzte Events absolviert werden. Insgesamt wird es 16 neue Events während dieser Episode geben.

Zusätzlich bringt Season 3 Episode 1 neue Verbesserungen ins Spiel. Dies beinhaltet eine Überarbeitung der LIVE Summits mit einer verbesserten UI, das Implementieren eines großzügigeren Wettkampfsystem und eine Ausweitung der Teilnahme auf Star-Level Spieler. Die neue Season bringt außerdem allgemeine Verbesserungen für das Spiel, inklusive einer Überarbeitung des Punktesystems im Stunt Modus, um Exploits zu verhindern, eine Option Performance-Teile zwischen Fahrzeugen zu tauschen und überarbeitete Checkpoints für mehr als 50 Rennen.

Episode 1: US Speed Tour East wird auch von einem neuen Motorpass begleitet, welcher viele exklusive Fahrzeuge bietet, wie den Porsche 911 Carrera Turbo Pulse Perfomance Ed. (Touring Car), den Pontiac The Judge Sparrow Competition Ed. (Rally Raid), den KTM XBOW-R Spear Racing Ed. (Alpha Grand Prix) sowie kosmetische Items, Outfits, Währungspakete (Crew Credits und Bucks) und einiges mehr.

Abseits vom Motor Pass wird auch Episode 1: US Speed Tour East weiterhin kostenlose monatliche Fahrzeug-Drops mit sich bringen. Damit können die Spieler:innen neue Fahrzeuge entdecken, wie den Chevrolet Corvette C2 (Street Race) und den Honda CB1000R (Street Race), die beide ab dem 14. Juli verfügbar sind. Während der Episode können noch mehr Fahrzeug, sowie kosmetische Items erwartet werden.

Zu allerletzt haben alle während des Free Weekends von The Crew 2 die Chance, In-Game-Belohnungen zu bekommen, in dem sie Streams bei teilnehmenden Streamer:innen schauen***. Nach 90 Minuten besteht die Chance, 45k Crew Credits freizuschalten, solange der Vorrat reicht. Informationen, wie man Belohnungen erhalten kann, gibt es auf dieser Seite.

The Crew 2 kann zwischen dem 8. und 12. Juli kostenlos gespielt werden und Zuschauer auf Twitch, können währenddessen Twitch Drops erhalten.

Alle Angebote zu Ubisoft Spielen finden sich im offiziellen Ubisoft Store. Derzeit läuft zudem der Summer Sale, welcher starke Rabatte bietet und auch die The Crew-Reihe beinhaltet. Somit ist die Deluxe Edition von The Crew 2 sowie der Season Pass beispielsweise um 80 % im Preis gesenkt. Die aktuellen Angebote können hier abgerufen werden. https://store.ubi.com/de/the-crew-franchise

* Das Free Weekend ist auf PlayStation®4, PlayStation®5, dem Epic Games Store und Ubisoft Store auf Windows PC, Stadia, Steam und Ubisoft+, dem Abo-Service von Ubisoft verfügbar

**14.99€ im Monat. Kann jederzeit gekündigt werden.

*** Alle teilnehmenden Kanäle können bereits bekannt geben, dass sie Teil der Twitch Drop Kampagne sind und werden auf thecrewgame.com am 8. Juli aufgelistet.

ABOUT THE CREW® 2

Developed by Ubisoft Ivory Tower, a studio based in Lyon, France, The Crew® 2 lets players experience the thrill of the American motorsports spirit inside a fully redesigned USA. The game’s playground pushes physical boundaries to let driving and open world fans test their skills in nonstop competition and exploration. From coast to coast, drivers can explore America and compete to become the greatest motorsports champion by collecting a wide variety of exotic cars, bikes, boats and planes, and dominating the motorsports scene on land, on water and in the air. They can find challenges and inspiration among four different motorsports families: street racing, off-road, pro-racing and freestyle, and will be given a broad set of options among a wide selection of vehicle types.

Now in its third year of live support, The Crew 2 introduced a new seasonal system, centered around a fictional new company, Motorflix, a television production company known for creating the very best motor-fueled action flicks. Players will be recruited to play the starring role in different TV series with themed episodes per Season. Every Season lasts four months and is comprised of two successive Episodes running for two months.