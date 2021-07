PM: Schaut diesen Donnerstag bei State of Play vorbei für einen tieferen Einblick in Deathloop (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wir haben Coles schwindelerregende Kräfte bereits in Action erlebt, aber diesen Donnerstag erhaltet ihr als Teil eines neuen State of Play einen neunminütigen Einblick in die Zeitschleifenwelt von Deathloop. Der Stream beginnt um 23:00 Uhr (MESZ) und kann auf Twitch oder YouTube angesehen werden.

In dieser erweiterten Gameplay-Sequenz sehen wir, wie Cole seine Fähigkeiten einsetzt, um sich still und heimlich über Dächer zu schleichen … oder wild drauflos zu ballern und ein Riesenchaos zu verursachen. Auf der Insel Blackreef gibt es zahlreiche Möglichkeiten.

Neben diesem tiefen Einblick in Bethesdas gnadenloses Abenteuer werden wir euch zudem Neuigkeiten zu ein paar spannenden Indie-Spielen und Titeln von Drittanbietern liefern. Der komplette Stream wird etwa 30 Minuten dauern.

In dieser Show wird es keine Neuigkeiten zum neuen Teil von God of War, Horizon Forbidden West oder der nächsten Generation von PlayStation VR geben. Aber haltet diesen Sommer trotzdem die Augen offen, da wir bald weitere Neuigkeiten für euch haben. Wir sehen uns am Donnerstag!