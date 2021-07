PM: Neu im Xbox Game Pass: Bloodroots, Farming Simulator 19 und mehr (Microsoft Xbox Wire)

XOne

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Der Sommer ist heiß aber die Spiele im Xbox Game Pass sind noch heißer! Auch im Juli gibt es jede Menge neue Games, Updates, Quests und Perks im Xbox Game Pass. Wirf am besten direkt einen Blick auf die vielen neuen Inhalte für den Sommer.

8. Juli – Dragon Quest Builders 2 (Cloud) Nachdem Du einem gefährlichen Hinterhalt nur knapp mit dem Leben entrinnst, triffst Du auf den mysteriösen Jungen Malroth. Gemeinsam erkundet Ihr riesige Inseln voller Rohstoffe und Monster. Du hilfst den Bewohner*innen der Stadt, entwickelst Deine Talente, wirst Baumeister*in und nimmst es mit dem Kult der Kinder Hargons auf. So beginnt ein gewaltiges Abenteuer, in dem Du eine fantastische Welt restaurierst und Dich den zerstörerischen Mächten des Kults stellst.

8. Juli – Tropico 6 (Cloud, Konsole und PC) [email protected] – In Tropico 6 reist Du auf ein tropisches Inselparadies und formst das Eiland nach Deinen Vorstellungen. Im sechsten Eintrag der Serie erbaust und managest Du ein ganzes Archipel, auf dem Du verschiedenste Gebäude, Industrien und Dekorationen platzierst. Wird Dein Volk unter einem gütigen Führungsstil erblühen oder hast Du das Zeug zu einem diabolischen Diktator?

8. Juli – UFC 4 (Konsole) EA Play – In UFC 4 formst Du dank EA Play und Xbox Game Pass Ultimate ultimative Kämpfer*innen. Im neuen Karrieremodus bestreitest Du Deinen Weg vom Amateursport hin zur UFC-Profikarriere und beginnst Deine Reise vom namenlosen Underdog hin zum strahlenden UFC-Superstar.

15. Juli – Bloodroots (Cloud, Konsole und PC) [email protected] – Betrogen und von einer Gruppe Banditen zum Sterben zurückgelassen begibst Du Dich als Mr. Black Wolf auf einen erbarmungslosen Rachefeldzug. Für Deine spektakulären Kills nutzt Du alles, was Dir Deine Umgebung so bietet – von simplen Karotten bis hin zu gefährlichen Plasma-Pistolen.

15. Juli – Farming Simulator 19 (Cloud, Konsole und PC) Der kultige Farmsimulator wird mit komplett überarbeiteter Grafik und einem umfangreichen Farmerlebnis Teil des Xbox Game Pass. Als moderne*r Landwirt*in bewirtschaftest Du Deinen Hof auf zwei riesigen Karten in Amerika und Europa. Auf Deinem Weg hin zum landwirtschaftlichen Erfolg triffst Du auf neue Anbau-Methoden, Nutzpflanzen und Nutztiere.

15. Juli – The Medium (Cloud) [email protected] – The Medium ist ein Psycho-Horrorspiel, in dem Du in die Rolle der übernatürlich begabten Marianne schlüpfst und den mysteriösen Ereignissen rund um ein verlassenes Resort auf den Grund gehst. Auf Deiner Reise nutzt Du Deine übernatürlichen Fähigkeiten um tragische Geheimnisse aufzudecken, Monster zu vertreiben und Rätsel gleichzeitig in der realen Welt als auch der Geisterwelt zu lösen.

Jetzt verfügbar – Going Under (Cloud, Konsole und PC) [email protected] – Going Under ist ein satirischer Dungeon-Crawler, in dem Du die verfluchten Ruinen gescheiterter Tech-Startups erkundest. Als unbezahlte*r Praktikant*in in der dystopischen Stadt Neo-Cascadia verwendest Du Büromüll als Waffe und bewegst Dich dabei durch die eigenartigen Dungeons unter dem Firmencampus.

Xbox Cloud Gaming (Beta) ist für Nutzer*innen des Xbox Game Pass Ultimate ab sofort auch über Windows 10 PC, sowie Apple Smartphones und Tablets in 22 Ländern verfügbar. Über xbox.com/play genießt Du Spiele, die dank Xbox Series X-Hardware in den Serverzentren schneller laden, über höhere Bildraten verfügen und fantastischer aussehen als jemals zuvor. Einfach xbox.com/play via Microsoft Edge, Chrome, Safari-Browser oder mobilem Device besuchen und direkt in die riesige Bibliothek des Xbox Game Pass eintauchen – Dein nächstes Lieblingsspiel erwartet Dich!

Jetzt verfügbar – A Plague Tale: Innocence: Series X|S Update Jetzt folgst Du der herzergreifenden Geschichte der Geschwister Amicia und Hugo auch in nativer 4K-Auflösung auf Xbox Series X, bei 60fps, 3D Audio-Unterstützung und verbesserter Grafik. So immersiv hast Du die dunklen Stunden europäischer Geschichte noch nie erlebt.

Jetzt verfügbar – Astroneer: Jet Powered Update Erforsche und gestalte weit entfernte Welten! Astroneer spielt im 25. Jahrhundert während des intergalaktischen Zeitalters der Entdeckungen. Du erforschst die Grenzen des bekannten Weltraums und setzt Dein Leben in menschenfeindlichen Umgebungen aufs Spiel, um seltene Funde aufzudecken und die Geheimnisse des Universums zu enthüllen. Das Jet Powered-Update fügt neue Missionen hinzu und ermöglicht es Dir, neue Fahrzeuge freizuschalten – inklusive dem VTOL und dem Hoverboard.

Jetzt verfügbar – Black Desert: Corsair Update Du brauchst eine Auszeit von der flirrenden Hitze der Black Desert? Dann triff die Korsarin, die Kommandeurin der See und Manifestation der neuen Seefahrer-Klasse. Als Seefahrerin reitest Du über die Wellen, beschwörst Tsunamis und verwandelst Dich in eine Meerjungfrau, um Deine Feinde zu besiegen. Ihr Kampfstil ahmt die Wellen des Ozeans nach – unvorhersehbar, einzigartig und wunderschön.

Bis 3. August verfügbar – Destiny 2: Solstice of Heroes Event Du steigst auf in die European Aerial Zone auf der Jagd nach Ruhm und Reichtum. Jeder Tag bringt neue Elementar-Buffs mit sich, darunter Leere, Solar und Arkus – erstmalig auch Statis. Verdiene Dir die legendäre Solstice-Rüstung und verbessere sie, bis sie anfängt zu glühen und ihr wahres Potenzial entfaltet.

Jetzt verfügbar – Doom Eternal: Series X|S Update Slayers aufgepasst! Doom Eternal betritt mit dem kostenlosen Next Gen-Update neue Höllenkreise. Neben den Optimierungen für Xbox Series X|S wird online auch die neue Battlemode-Arena Corrosion eingeführt sowie der neue Taras Nabad Master-Level.

Jetzt verfügbar – Gears 5: Operation 7 kostenloses Update Bring Deine Feinde in Gears 5 Operation 7 mit vier neuen Charakteren zur Strecke. Neben den neuen Figuren erlebst Du außerdem eine völlig neue Map, eine altbekannte Karte in neuem Gewand, eine verbesserte Tour of Duty und vieles mehr.

Jetzt verfügbar – Grounded: Shroom and Doom Update Im neuen Grounded Content-Update triffst Du auf den furchterregenden ersten Boss des Spiels. Um die Schrecken des Bosskampfes etwas zu lindern, sind jetzt aber auch Pilz-Baumaterialien für Fungus-Schlösser verfügbar. Darüber hinaus wird ein besonderer Wunsch der Community wahr: endlich kannst Du sitzen – und putzige Haustiere pflegen.

Jetzt verfügbar – GreedFall: Series X|S Update Jetzt erkundest Du die magischen, unbekannten Länder von GreedFall auch mit 4K-Auflösung und verbesserter Grafik. Mit schnelleren Ladezeiten und bis zu 60fps im Performance-Modus erlebst Du die Welt von GreedFall so immersiv wie nie zuvor. Schreibe Deine eigene Geschichte und bestimme Dein Schicksal!

Jetzt verfügbar – Tom Clancy’s Rainbow Six Siege: Year 6 Season 2 North Star In North Star erfährst Du mehr über Deinen neuen Operator Thunderbird, erlebst eine überarbeitete Favela-Map, erhältst eine neue Todes-Animation, sicherst Dir das neue saisonale Medicant Skin Bundle und profitierst von frischen Balancing-Anpassungen. Nutzer*innen des Xbox Game Pass sparen 10 Prozent! Weitere News zu North Star findest Du hier.

Jetzt verfügbar – Zombie Army 4: Abaddon Asylum DLC Abaddon Asylum ist die zweite Mission der dreiteiligen Return to Hell-Kampagne von Zombie Army 4: Dead War. In einer angsteinflößenden neuen Location absolvierst Du Missionen für ein bis vier Spieler*innen, stellst Dich furchterregenden neuen Feinden und sicherst Dir neue Gegenstände als Belohnung. Schnapp Dir außerdem das erste kostenlose Left4Dead Charakter-Paket mit Bill, Francis, Louis, und Zoey! Nutzer*innen des Xbox Game Pass sparen 10 Prozent! Weitere Details findest Du hier.

Jetzt verfügbar – Fallout 76: Steel Reign Update Steel Reign ist das finale Kapitel der Brotherhood of Steel-Storyline. Das Verhältnis zwischen Paladin Rahmani und dem Ritter Shin ist so angespannt wie nie zuvor. Das Auftauchen der Super-Mutanten und das Verschwinden von immer mehr Menschen verschlimmert weiterhin die Lage. Weitere Details findest Du hier. Wirst Du Dich für die Gerechtigkeit entscheiden oder bleibst Du Deiner Verpflichtung treu?

Und der Monat wird noch voller! Besuche regelmäßig die Perks-Galerie auf Xbox Series X|S oder Xbox One, in der Xbox App auf Windows 10 PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App und erfahre mehr zu den neusten Perks. In diesem Monat erhältst Du unter anderem diese Boni: Bis 15. Juli verfügbar – Space Jam: A New Legacy The Game

Spiele LeBron, Bugs und Lola in einem verrückten Basketball-Abenteuer gegen den Goon Squad! Mit den Xbox Game Pass Ultimate Perks sicherst Du Dir bis zum 15. Juli exklusiven Early Access und erlebst das Spiel bereits vor allen anderen.

Jetzt verfügbar – Black Desert – Special Gift Bundle Die neue Klasse der Korsarin betritt das Schlachtfeld von Black Desert. Rüste Dich mit diesem besonderen Bundle aus und stürze Dich in ein neues Abenteuer.

Jetzt verfügbar – Apex Legends – Protocol 3 Weapon Charm Zeige Deinen Feinden aus welchem Holz Du geschnitzt bist und rüste den neuen Protocol 3 Weapon Charm aus, den Du via EA Play erhältst. Rüste Deine Lieblingswaffe mit dem Charm aus und kämpfe stilvoll für Ruhm, Glück und Ehre.

Jetzt verfügbar – World of Warships: Legends – Navy of the Realm Im neusten Xbox Game Pass-Bundle Navy of the Realm erhältst Du ein paar frühe, aber mächtige deutsche Kriegsschiffe. Sichere Dir den Fan-Liebling Königsberg und den Zerstörer G101 zusammen mit einigen Camouflages und Boostern.

Der Sommer steckt voller bunter Abenteuer! Es wimmelt nur so von Xbox Game Pass Ultimate Quests. Absolviere ab dem 6. Juli Quests in besonderen Spielen, die mit dem 20. Jubiläum von Xbox zusammenhängen und sichere dir doppelten Punkteregen für Deine Microsoft Rewards!

Wirf einen kurzen Blick auf die neuen Quests des Monats Juli:

Wie jeden Monat verlassen bestimmte Titel den Xbox Game Pass, um Platz für neue Spiele zu schaffen. Willst Du ein Spiel dauerhaft Deinem Katalog hinzufügen, nutze als Mitglied Deine 20 Prozent Preisnachlass auf Spiele und 10 Prozent auf DLCs, die den Xbox Game Pass verlassen. Nutzer*innen des Xbox Game Pass Ultimate oder für PC erhalten außerdem 10 Prozent Rabatt auf auslaufende EA-Titel. Diese Rabatte gelten nur so lange, wie die Titel im Game Pass verfügbar sind.

14. Juli. (EA Play)

15. Juli

Die neuesten Infos rund um den Xbox Game Pass erfährst Du über die Xbox Mobile App, die neue Xbox (Beta) App auf Windows 10 PC, oder hier auf Xbox Wire DACH. Folge außerdem den offiziellen Twitter-Kanälen @XboxGamePass und @XGP_PC_DACH sowie dem Instagram-Kanal von Xbox – so erfährst Du direkt die aktuellsten News aus dem Xbox Universum.