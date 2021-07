Rimworld: Ideology-Erweiterung angekündigt

PC Linux MacOS

Entwickler Ludeon Studios hat das große Update 1.3 sowie eine neue DLC-Erweiterung für die komplexe Weltraumkolonie-Simulation Rimworld (im Spiele-Check) angekündigt.

Ziel der Ideology genannten Erweiterung sei es, den Spielern mehr Mittel an die Hand zu für das Rollenspiel von Kolonien zu geben und so besondere Szenarien für die Kolonien zu schaffen. So soll es euch das neue Glaubens-System erlauben, beispielsweise eine Kannibalen-Gemeinde aufzubauen, die Bäume anbetet , oder mit Piraten, oder Techno-Ravern. Das Glaubens-System erlaubt euch, Kernsäulen, Narrativ und die Einstellungen zu Faktoren wie Kleidung, Sklaverei, Hinrichtungen und mehr festzulegen. Daneben führt die Erweiterung neue Quests ein, in der ihr für Schatzjagden in antike Tempel einbrecht, sowie neue Kreaturen, Dörfer und ein neues Ende.

Das kostenlose Update 1.3 bringt zum einen grafische Neuerungen, so tragen eure Kolonisten nun auch Bärte und Charaktermodelle zeigen Wunden, Bandagen und Körpermodifikationen. Im selben Zug wird das Rendering der Figuren effizienter umgesetzt. Dazu kommen Änderungen bei der Tierzucht in Verbindung mit einem Zaunsystem, Überarbeitungen bei den Beziehungen zu den Fraktionen, dem Gegnerverhalten und weitere Anpassungen. Die tiefschürfenden Details erfahrt ihr im Entwickler-Blogpost zum Update und dem DLC. Der Ideology-DLC und Patch 1.3 sollen in circa zwei Wochen erscheinen. Bereits jetzt kann Version 1.3 als Beta-Branch auf Steam heruntergeladen werden.