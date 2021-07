PC XOne Xbox X

Ölplattformen sind ein guter Stromlieferant, allerdings bergen sie das Risiko von Ölteppichen. Die anschließende Reinigung der Umgebung müsst ihr tragen.

Ein unberührter Planet

Das planetare Ökosystem

Mit Tech-Lizenzen müsst ihr die Erlaubnis zum Bau von neuen Gebäuden erst freischalten.

Tech-Lizenzen und Forschung

Neue Technologien werten eure Gebäude auf - allerdings müsst ihr sie erst erforschen.

Grafik und Präsentation

Gewitterstürme beschädigen eure Gebäude. Zu allem Unglück besetzt auch noch ein Weltraumpirat mein Lager.

Fazit

Aufbauspiel für PC sowie Xbox One und Xbox Series X (ab 9.7.2021)

Einzelspieler

Für Anfänger und Fortgeschrittene

Preis: 24,99 Euro bei GOG.com (GamersGlobal-Partnerlink) und bei Steam

In einem Satz: Gutes Aufbauspiel, das mit dem Element der Ökologie einen interessanten Spielansatz bietet.

Inliegt die Erde ausgebeutet und verwüstet darnieder. Allerdings hat die Menschheit die Technologie zur Hand, um andere Planeten im Universum zu besiedeln. Ihr schließt euch dem namensgebenden Unternehmen, das sich einem nachhaltigen Neuanfang auf fernen Planeten verschrieben hat, als Koloniemanager an. Es liegt jedoch maßgeblich an euch, welche Prioritäten ihr setzt: Betreibt ihr Raubbau am Planeten für kurzfristige Erfolge oder entscheidet ihr euch für den nachhaltigen Weg?Sobald ihr auf einem Planeten landet, beginnt ihr mit dem Besiedeln. Ihr errichtet Wohnkomplexe für eure Bewohner, versorgt sie mit Energie, Nahrung und Gütern. Neben den Steuereinnahmen stellt der Handel mit seltenen Ressourcen, die ihr erschließen und abbauen müsst, eine wichtige Geldquelle dar. Beim Gestalten eurer Kolonie ist es wichtig, die positiven Synergieeffekte der Gebäude zu berücksichtigen - ein Sägewerk produziert mehr Güter, wenn es an Wälder grenzt. Natürlich gibt es auch negative Effekte zu beachten: Fabriken oder Kraftwerke in einem Wohngebiet verschlechtern die Lebensqualität der Bewohner und eine Ölplattform direkt neben einer Fischerei verringert die Produktivität letzterer.Euer Vorgehen bei der Besiedlung wirkt sich konkret auf das planetare Ökosystem aus und deshalb solltet ihr die Emissionsbilanz im Blick behalten. Sinkt diese in einen negativen Bereich, erhöht sich die globale Temperatur des Planeten, was zu einem Anstieg des Meeresspiegels führt. Dies wiederum erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass euch Naturkatastrophen das Leben schwer machen. Gegen die Auswirkungen von Katastrophen könnt ihr euch zwar mit Gebäuden oder Technologien schützen, müsst dafür allerdings Mehrausgaben in Kauf nehmen und kostbaren Bauplatz bereitstellen.Jedes Gebäude verursacht zudem Emissionen, wobei sich diese teilweise gravierend unterscheiden. So ist ein Windpark wesentlich emissionsgünstiger als ein Kohlekraftwerk. Außerdem könnt ihr Gebäude um nachhaltige Technologien erweitern. Da sich auf den Planeten allerdings auch Konkurrenten niederlassen, die ihre eigene Strategie verfolgen, liegt die Zukunft eines Planeten nicht nur in eurer Hand.Eine wichtige Funktion für eure strategische Ausrichtung spielen die Tech-Lizenzen, denn um Gebäude bauen zu dürfen, müsst ihr sie vorher lizensieren. Wenn ihr neu auf einem Planeten landet, stehen euch allerdings nur einige Lizenzen zur Verfügung. Weitere müsst ihr euch verdienen, indem ihr den Wert eurer Kolonie steigert. Bei manchen Händlern könnt ihr die Lizenzen auch für viel Geld kaufen. Welche Gebäude ihr zuerst freischaltet hängt somit auch davon ab, welche Ressourcen auf dem Planeten vorhanden sind.Ein weiteres Element ist die Forschung, dank der ihr weitere Technologien für eure Gebäude entwickelt. Fast jedes Gebäude ist um zwei weitere Besonderheiten erweiterbar, die es produktiver oder umweltfreundlicher machen.Optisch bewerte ich Imagine Earth in der Komplettansicht als wunderschön, allerdings fallen die Modelle der Gebäude und einiger Landschaften sowie die Planetentexturen bei genauerer Betrachtung stark ab. Es fehlt ihnen an Details, die Optik wirkt verwaschen und ungenau, so dass ich – vor allem in den ersten Stunden –genau hinschauen muss, um die Gebäudetypen unterscheiden zu können. Dies führt auch dazu, dass häufig die Informationen in den Textbeschreibungen zu den Feldern wichtiger sind als die optische Darstellung.Bei der musikalischen Untermalung erwartet euch ein orchestraler, ruhiger Soundtrack, der das Spielgeschehen dezent begleitet. Als gelungen bewerte ich die komplette Vertonung im Kampagnenmodus in englischer Sprache. Die einzelnen Sprecher sind gut gewählt und tragen ihren Teil zur gelungenen Atmosphäre bei. Zwar entspringen die kleinen Geschichten und die Charaktere eurer Konkurrenten bekannten Science-Fiction-Klischees und Stereotypen. Mir gefällt die Art der Inszenierung jedoch ausgesprochen gut. Sie bleibt verspielt, teilweise mit einem kleinen Augenzwinkern, trotzdem ernsthaft, driftet aber in keine Lehrstunde mit erhobenem moralischem Zeigefinger ab.Für diesen Spiele-Check habe ich den Kampagnen-Modus von Imagine Earth rund zehn Stunden gespielt. Derzeit besiedele ich den vierten von zehn Planeten und es kommen immer noch neue Inhalte und Features hinzu. Ich habe also längst nicht alles gesehen. Auch bin ich auf viele Systeme in diesem Spiele-Check nicht eingegangen: Den Weltkongress, den Aktienmarkt, das Handelssystem, Allianzen mit Konkurrenten, die Herstellungsoptionen, um nur einige zu nennen. Ob die einzelnen Elemente und Features im späteren Spielverlauf oder im Endlosspiel sinnvoll ineinandergreifen, kann ich nicht einschätzen.Imagine Earth hat einige Ecken und Kanten. So versiegt häufig das Tempo im Spielverlauf. In diesen Phasen heißt es, die Spielgeschwindigkeit zu erhöhen und zu warten - bis beispielsweise wieder Geld in der Kasse ist. Mit einigen Elementen, sehr auffällig bei dem Tech-Lizenzen-System, steht sich der Titel auch selbst im Weg, da sie den Spielfluss verlangsamen.Positiv ist, dass in Imagine Earth viele spannende Ideen stecken und es für den erfolgreichen Aufbau einer Kolonie nicht nur den einen richtigen Weg gibt. Zudem ist es gelungen, regelrecht charmant, inszeniert.