PM: Next This Week on Xbox: Neue Spiele vom 5. bis 9. Juli (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Willkommen beiThis Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X, Xbox Series S undXbox Oneerhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Blitz Breaker

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Du übernimmst die Kontrolle über einen frisch gebauten Roboter namens Blitz und begibst Dich auf die Flucht aus der verrückten Fabrik, in der Du erschaffen wurdest. Blitz Breaker ist ein actiongeladenes Jump’n’Run mit einem ungewöhnlichen Kniff –Du kannst als Blitz nicht laufen. Du bewegst Dich nur durch Sprünge und Luftsprints fort und bahnst Dir den Weg durch die gefährliche Fabrik, indem Du von Wänden abspringst, Fallen und feindlichen Waffen ausweichst, in Barrikaden krachst und strategisch denkst.

Indigo 7 Quest of Love

In 32 Episoden begibst Du Dich mit Nathan und seinen Freund*innen auf eine abenteuerliche Reise und erlebst ein musikalisches Abenteuer, das durch einen fantastischen Comic erzählt wird. Indigo 7 ist ein rasanter Multiplayer-Puzzler für bis zu vier Spieler*innen mit einem fantastischen Story-Modus für Einzelspieler*innen. Schlüpf in Deinen Badeanzug, entstaube Deinen Tennisschläger und pack neue Batterien in’s Radio – dieses Puzzle steckt voller Spaß und cooler Überraschungen.

Crash Drive 3

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Der Spielplatz für waghalsige Auto-Stunts hat seine Pforten geöffnet! Dieser witzige Multiplayer mit Crossplay-Unterstützung steckt voller LKWs, Monster-Trucks und mehr fantastischen Vehikeln in einer riesigen offenen Welt. Durch das Maximieren aller Eigenschaften eines Autos steigt Deine Spielerstufe, wodurch neue Autos und Anpassungen freigeschaltet werden. Sammle über 50 Fahrzeuge und passe diese mit irren Antennen, Boosts und einzigartigen Nummernschildern an – der nächste Stunt wartet bereits!

Blue Fire

Xbox One X Enhanced – In diesem 3D-Jump’n’Run begibst Du Dich auf eine gefährliche Reise durch das gebeutelte Reich von Penumbra. Auf Deiner Reiser triffst Du auf clevere Feinde, anspruchsvolle Herausforderungen, mystische Tempel und vieles mehr. Nur wenn Du mutig voranschreitest, wirst Du die gut versteckten Eingänge in die mysteriöse Welt des Nichts finden.

Beasts of Maravilla Island

Xbox One X Enhanced – Beasts of Maravilla Island ist ein atmosphärisches 3D-Abenteuer, in dem Du in die Rolle einer jungen Wildfotografin schlüpfst. Du begibst Dich auf die magische Insel Maravilla und entdeckst magische Ökosysteme voller Wunder. Kein Aufwand ist Dir zu groß, um außergewöhnliche Kreaturen zu entdecken, ihr Verhalten zu studieren und – was am wichtigsten ist – sie in ihrer ganzen Pracht zu fotografieren.

Imagine Earth

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Imagine Earth ist eine Planeten-Simulation, in der Du in Echtzeit Deine eigene Kolonie aufbaust. Dein Job als Kolonie-Manager*in eines interstellaren Konzerns ist es, weit entfernte Planeten zu erforschen und zu bevölkern. Plane und baue gedeihende und rentable Kolonien und verkaufe die angebauten Ressourcen und Güter in die Tiefen des Weltraums.

Bai Qu: Hundreds of Melodies

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Während er seinen kranken Vater besucht, begegnet der Student Wei Qiuwu einem Mädchen, das eine Konzertina spielt. Auch, wenn es anfangs unwahrscheinlich wirkt, werden Wei Qiuwu und die Musikerin Li Jiayun gute Freunde. Mehr noch, sie werden zu unverzichtbaren Melodien im Leben des anderen – bis Wei Qiuwu eines Tages erfährt, welche grausame Wahrheit hinter dieser märchenhaften Beziehung steckt …