PM: My Friend Pedro: Ripe for Revenge – Blut, Ballerei und Bananen – ab dem 5. August für mobile Geräte (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

My Friend Pedro ist Ripe for Revenge – erntereif am 5. August

Der endzeitlich entspannte Entwickler Deadtoast und seine imaginären Freunde bei Devolver Digital haben heute gemeinsam My Friend Pedro: Ripe for Revenge angekündigt – ein brandneues, mobiles Abenteuer voller Blut, Ballerei und Bananen, das am 5. August für Android- und iOS-Geräte erscheint! Brutale Bananen (oder ganz normale Bananen) können sich für das kostenlose Gemetzel unter revenge.myfriendpedro.com vorregistrieren.

Sie haben seine Frau und Kinder entführt und ihn zum Sterben zurückgelassen. Aber es braucht mehr als das, um die Familie dieser Banane zu spalten. Helft eurem Freund Pedro, eiskalte Rache zu üben – mit einer Prise Blei als Streusel auf dem Sahnehäubchen!

Flippt und feuert euch zu Fuß, auf dem Motorrad und sogar auf dem Skateboard durch Dutzende von actiongeladenen Stages. Plant eine hochkarätige Choreografie für die beste Punktzahl und beweist – wenn die Schale stabil genug ist – eure Fähigkeiten im Blood Rush-Modus.

Diese Banane ist reif für Rache!