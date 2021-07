Baldur's Gate 3: "Panel from Hell 3" mit Patch-News & LARP am 8. Juli

PC MacOS

Wie Entwickler Larian Games bekannt gegeben hat, ist das nächste große Update von Baldur's Gate 3 (in der Viertelstunde) nicht mehr fern. Die letzte große Aktualisierung mit dem simplen Namen Patch 4 führte im Februar 2021 die neue Druiden-Klasse ein. Was Patch 5 umfasst, wird Larian im üblichen Modus Operandi des belgischen Studios erst im Rahmen der Livestream-Reihe Panel of Hell verraten. Allerdings dämpfte Larians CEO Swen Vincke zuletzt in einem Gamespot-Interview die Erwartungen an Patch 5 für das Early-Access-Rollenspiel. So soll das Update in erster Linie Feedback von Spielern zu den bestehenden Features umsetzen und keine neuen Inhalte einführen.

Eine Sache bleibt gleich: Nach Patch 5 werden existierende Savegames nicht mehr kompatibel sein. Die Ankündigung von Larian erklärt allerdings notwendige Schritte, um das Update auf Patch 5 auszusetzen, wenn ihr die Patch-4-Version mit eurem bestehenden Spielstand weiterspielen wollt.

Das Panel from Hell 3 wird am 8. Juli 2021 um 20 Uhr in Form eines Twitch-Streams ausgestrahlt. Neben den Patch-News wird es ein Event geben. Die Larian-Entwickler werden gemeinsam mit Schauspielern ein LarPG veranstalten – hinter dem Kürzel versteckt sich neben den Anfangsbuchstaben von Larian ein Mix aus Live Action Role Playing (LARP) und Alternative Reality Game (ARG). Konkret wird ein Abenteuer mit dem Namen "A Most Noble Sacrifice" gespielt. Wie die Ankündigung und das Label Twitch Plays vor dem Namen der Produktion betonen, sollen die Stream-Zuschauer Einfluss auf die Rollenspielrunde nehmen können.