PM: FIFA21 Summer of Football Trophäen Guide (Sony Playstation Blog)

Habt ihr schon beim Summer of Football mitgemacht? Bei der großen Aktion könnt ihr euer Können in FIFA 21 unter Beweis stellen und an vier Challenges teilnehmen. Jede Challenge fordert euch heraus, eine bestimmte Trophäe in FIFA 21 zu erspielen. Als Sofortpreise winken besondere PSN-Avatare, die ihr direkt im Store downloaden könnt. Außerdem startet während des Summer of Football noch ein riesiges Gewinnspiel!

Gewinnt eine PS5!

Wer es schafft, alle vier Challenges abzuschließen, kann beim großen PlayStation 5 Gewinnspiel mitmachen. Sobald ihr die Voraussetzungen dafür erfüllt habt, wird sich das Teilnahmeformular für euch öffnen.

Alle Infos zu Summer of Football findet ihr hier

Keine Sorge, ihr seid noch nicht zu spät dran! Es ist noch genug Zeit, um am Summer of Football teilzunehmen. Und das geht ganz einfach -> befolgt einfach die folgenden drei Schritte:

Login: Loggt euch hier mit eurem PSN-Account ein und startet euren Summer of Football

Trophäen erspielen: Verdient die geforderten Trophäen der Challenges

Gewinnen: Schnappt euch den Code für den jeweiligen Sofortpreis und nehmt nach vier Challenges am großen PS5 Gewinnspiel teil.

Vergangene Challenges spielen?

Ihr seid erst später in die Challenge gestartet und wollt trotzdem alle Avatare und die Chance auf eine PlayStation 5 im Gewinnspiel? Kein Problem! Bis zum letzten Tag (07.11.2021) habt ihr die Möglichkeit, alle bisherigen Challenges zu spielen.

Schnappt euch die Preise!

Sobald ihr eine Challenge gemeistert habt, erhaltet ihr einen PSN Store Code. Damit könnt ihr euch im PS Store euren Preis unter “Code einlösen” abholen. Insgesamt gibt es vier exklusive PSN Fußball Avatare beim Summer of Football zu erspielen.

Habt ihr auch die letzte Challenge erledigt, habt ihr die Chance auf eine PlayStation 5. Füllt dazu einfach das Teilnahmeformular aus, das sich in der App freischaltet. Jetzt nur noch die Frage beantworten und die Teilnahmebedingungen akzeptieren – schon seid ihr im Lostopf. Viel Glück!

Trophäen Guide – So bekommt ihr alle Trophäen für die Challenge

Damit ihr im Summer of Football so richtig durchstarten könnt, haben wir hier einen kleinen Trophäen-Guide vorbereitet. Damit holt ihr euch den Sieg auf dem virtuellen Rasen ganz leicht!

Aller Anfang ist einfach! Wenn ihr bereits FIFA 21 gespielt habt, ist diese Trophäe möglicherweise schon in eurem Besitz. Ihr erhaltet sie automatisch, wenn ihr den Voilta-Story-Modus von FIFA 21 durchspielt. Das dauert nur zwei oder drei Stunden, also keine Sorge, wenn ihr noch nicht angefangen habt. Zusätzlich könnt ihr die Schwierigkeit herunterschrauben, um möglichst schnell und problemlos jedes Match zu gewinnen. Sobald ihr “Das Debüt” abgeschlossen habt, wandert die Trophäe in eure Sammlung. Jetzt müsst ihr euch nur noch euren Sofortpreis schnappen, gute Arbeit!

Hier geht es um Teamplay, schließlich dreht sich bei Fußball alles um den Spirit, Freunde und viele coole Matches! Startet Ultimate Team, schnappt euch online einen Freund, startet ein neues Match und spielt gemeinsam im Online-Koop-Modus ein Squad Battles- oder Division Rivals-Spiel. Es gibt viele Möglichkeiten, diese Trophäe zu erhalten, solange ihr der bessere Spieler seid!