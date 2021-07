PC XOne Xbox X Linux MacOS

Wie startet diese Kiste?

Wo bitte geht's nach Vietnam?

Technische Bruchlandung

Zwei Rotoren halten bekanntlich besser, oder?

Fazit

Helikopter-Action

Solospiel und Multiplayer

Für Einsteiger und Fortgeschrittene

Erhältlich seit 16.06.2021 (Xbox One)

In einem Satz: Triste Helikopter-Action mit Bruchlandung.

Lasst, die Ihr eintretet, alle Hoffnung fahren! Wer sein Herz einst im virtuellen Cockpit eines Helikopters verlor und nun auf den Kuss der Vergangenheit hofft, wird enttäuscht werden. Entstaubt und streichelt die Big Boxen von Novalogic, schließt den Super Nintendo für die-Serie an eine Röhre an oder lasstim Laufwerk rotieren. Haltet das Erbe des Genres in Ehren, aber setzt keine Hoffnung in die Xbox-One-Fassung von. Spart euch die Zeit für diesen Artikel und macht etwas schönes. Esst ein Eis, studiert die Neuheiten im überarbeiteten Release-Kalender oder nutzt die fünf Minuten für einen Power Nap.Ihr seid noch hier? Okay, ich habe euch gewarnt. Und weiß eigentlich nicht so recht, wo ich anfangen soll. Den Eckdaten nach ist Heliborne eine aufregende Ballerorgie, die euch jedes Gefährt mit Rotoren vor die Füße stellt, das die Ingenieure der Sowjetunion und Vereinigten Staaten jemals zusammengeschweißt haben. In der Tat ist der Fuhrpark sehr beachtlich und weckte in mir eine gewisse Vorfreude. Schnell klickte ich mich durch die Menüs ohne auf deren Inhalt zu achten – ich wollte einfach nur in die Lüfte steigen und irgendwas kaputt machen. Und da stand ich nun, irgendwo auf einem Flugfeld im Nebel von Vietnam. Während das Arbeitsgerät noch ganz ansehnlich geraten ist, erinnerte der Rest der Landschaft an einen Eintopf aus Linsen und Kartoffeln.In der Luft wird das schon, dachte ich mir. Aber der Weg dahin ist steiniger als gedacht. Es gibt keine Tutorials, Anweisungen oder sonstigen Hilfestellungen abseits einer groben Übersicht der wichtigsten Tasten am Bildschirmrand. Nach ein paar Minuten hatte ich die wichtigsten Grundprinzipien der indirekten,-ähnlichen Steuerung entdeckt und sogleich verstanden, warum man diesen Murks unter den Teppich kehren wollte. Der Gegner nutzte meinen Moment der Verwirrung eiskalt aus und eröffnete sofort das Feuer, als ich knapp über den Baumwipfeln in Richtung Zielmarkierung torkelte. Wer oder was da auf mich schoss, weiß ich bis heute nicht. Bis man die Gegenüber mit der Nase rammen könnte, bleiben diese anonyme rote Punkte in Wäldern und Wiesen. Das mag realistisch sein, aber Spaß macht das nicht.Ob in Afghanistan oder Vietnam – der Wettergott meint es stets nicht gut mit mir. Nebel, niedrige Sichtweite und braun-grüne Matschtexturen soweit das Auge reicht. Nein, Heliborne ist kein hübsches Spiel und wirkt, als ob es nicht annähernd eine Xbox 360 ans Limit treiben würde. Warum die Aktion auf dem Bildschirm dann auch noch stottert und bisweilen kaum spielbar ist, bleibt mit ein Rätsel. Nun gut, vielleicht stimmen ja die inneren Werte und die Kampagne erweist sich als spannender Politthriller. Zurück ins Hauptmenü und alles auf Anfang. Leichter gesagt als getan, denn das Spiel hängt bisweilen in einer Mission fest und nur ein harter Neustart bringt Erlösung. Oder die ersten Nachbesserungen des Herstellers, die mittlerweile installiert sind.Was Heliborne als Aufträge verkauft, sind bildschirmfüllende Texttafeln in der kleinstmöglich vorstellbaren Schriftgröße. Auf Nahkampfdistanz an den Fernseher herangerobbt entfalten die Beschreibungen und historischen Hintergründe der Missionen dann eine derartige Motivation, dass mir die Worte fehlen. Konvois beschützen, gegnerische Stellungen dem Erdboden gleichmachen und umstellte Einheiten evakuieren – so die Kurzfassung für ungeduldige Zeitgenossen. Auf dem Schlachtfeld kommt dann zumindest ein wenig Stimmung auf, aber die Messlatte hierfür sinkt auch mit jeder Spielminute. In der Theorie könnt ihr die militärischen Operationen auch mit Online-Weggefährden bestreiten, aber im Testzeitraum fanden wir schlichtweg keine Freiwilligen für dieses Unterfangen. Fragt sich nur warum.Selten sind meine Erwartungen und die anschließende Spielerfahrung soweit auseinandergegangen wie bei Heliborne. Ich habe kein Meisterwerk erwartet, aber solide Flug-Action versprachen die vorab veröffentlichten Trailer und Screenshots schon. Die altbackene Grafik und die stellenweise schlechte Performance sind dabei weniger das Problem als die staubtrockene Inszenierung und die krude Steuerung. Fehlende Tutorials, gähnend langweilige Missionen und Bugs erschweren den Einstieg zusätzlich. Am Ende hatte ich keine Lust auch nur eine weitere Flugstunde zu absolvieren oder auf weitere Patches zu warten. Dafür ist mir meine Freizeit für das Gebotene dann doch zu kostbar.