Spieleveteranen #223: Off-Topic (Juli)

Mit Andy Weir, Bosch und Styx

Teaser Einmal im Monat lassen Heinrich Lenhardt und Jörg Langer die Spiele mal Spiele sein und tauschen sich stattdessen über Bücher, Serien, Filme und Musik aus.

Jeden Monat kriegen Patreon-Unterstützer der Spieleveteranen in der exklusiven Off-Topic-Folge das Kontrastprogramm zu den üblichen Spiele-Themen, wenn die Veteranen ausführlich über ihren sonstigen Medienkonsum reden. Ob Filme, Serien, Bücher oder Musik.

In dieser Ausgabe erwartet euch unter anderem die finale Bewertung, ob die schwächelnde zweite Staffel von Mythic Quest sich wieder fangen konnte. Heinrich hat den brandneuen Roman von Andy Weir , Autor vom SF-Bestseller Der Marsianer, gelesen und Jörg hat sich unter anderem mit einer besonderen Version von David Lynchs Verfilmung von Dune auseinandergesetzt. Bevor die beiden wirklich Off-Topic gehen, gibt es wie immer aktuelle Spielnews und lockeren Plausch.

Schon gewusst? Als Patreon-Patron der Spieleveteranen erhaltet ihr nicht nur zwei zusätzliche exklusive Podcast-Folgen jeden Monat, sondern könnt auch die kostenlosen Episoden für alle schon 24 Stunden früher hören.

0:00:15 News & Smalltalk

0:01:22 Das heutige Programm.

0:01:43 Gemischte News: Update zum Remake von Master of Magic, Contra Returns auf Mobilgeräten samt kuriosem Trailer, noch mehr Echtzeitstrategie von Ex-Blizzard-Leuten, Final Fantasy Pixel Remaster erscheinen ab dem 28. Juli.

0:12:20 Was haben wir zuletzt gespielt? Elex 2 (Preview-Event), Mario Golf - Super Rush, Going Under.

0:29:51 Die Hörerfrage zum Tage von Erdingerrunner.

0:37:58 Off-Topic

0:38:07 Rekordtemperaturen in Kanada und Gewitterreigen in Deutschland – dabei beschäftigt sich Jörg mit der Radtour-Streckenplanung.

0:54:40 Buch-Ressort: Project Hail Mairy (dt. »Der Astronaut«) von Andy Weir, Dune (dt.: »Der Wüstenplanet«) von Frank Herbert.

1:09:21 Serien-Ressort: Mythic Quest (Staffel 2), Startup, Der nackte Regisseur (Staffel 2), Bosch (Staffel 7).

1:22:16 Musik-Ressort: This Is My Kingdom Now von Justin Currie, Crash Of The Crown von Styx.

1:25:21 Film-Ressort: A Family, Dune: Alternative Edition Redux.

1:36:53 Abspann