PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Alex Kidd in Miracle World DX ab 33,99 € bei Amazon.de kaufen.

Das Remake (rechts) kommt bunt und fein gezeichnet daher.

Alles beim Alten

Stets gilt: Blöcke immer mit Köpfchen entzwei schlagen, sonst könnt ihr nicht alle Boni einkassieren.

Für die Moderne entschärft

Knapp bemessene Sprungpassagen sind aufgrund der zu trägen Steuerung kniffliger als nötig.

Fazit

Jump-and-Run

Solospiel

Für Einsteiger und Fortgeschrittene

Erhältlich seit 22.06.2021

Fazit: Gelungene Frischzellenkur für Segas Jump-and-Run-Klassiker.

Meine Eltern können (und wollen) bis heute die Faszination bunter Pixel-Welten nicht so recht nachvollziehen oder auch einfach nur einen Zeh ins Spiele-Wasser hängen. Der Controller ist ein Mysterium mit mehr Tasten als Fingern und der Computer eine Mischung aus Versandhandel und Mediathek. Den einzigen Titel, den mein Papa jemals spielte, erkannte er jedoch auch nach über 30 Jahren im Bruchteil einer Sekunde wieder, als er beim Video-Telefonatüber meinen Bildschirm flimmern sah. Vorinstalliert auf dem Master System II, der ersten Heimkonsole der Familie, löste das Jump-and-Run aus dem Hause Sega einst unseren Urknall in Sachen digitaler Unterhaltung aus. Und heute kehre ich zu diesen Wurzeln zurück.Alex Kidd in Miracle World DX ist ein Remake des gleichnamigen Hüpf-Klassikers aus dem Jahre 1986. Als Fan-Projekt gestartet erhielt das Spiel um den einstigen-Konkurrenten im Laufe der Entwicklung den Ritterschlag sowie die Lizenz von Sega. Das werkgetreue Vorgehen der Binär-Jongleure hinter der Neuauflage dürfte dabei sicherlich ein Pluspunkt gewesen sein. Pixel für Pixel wurde das 8-Bit-Original in einen zeitgemäßen wie hübschen Comic-Look überführt, ohne der eigentlichen Spielmechanik auch nur ein Haar zu krümmen. Per Tastendruck könnt ihr jederzeit zwischen beiden Grafik-Modi wechseln und in der überarbeiten Version auch dem aufpolierten Soundtrack lauschen.Als namensgebender Held Alex Kidd ist es an euch, das Königreich vor dem teuflischen Janken und seinen Handlangern zu retten. Dafür hüpft und schwimmt ihr durch die einzelnen Abschnitte der 2D-Welt. Wer dabei einem Gegner aus Gewohnheit auf den Kopf springt, wird jedoch sein blaues Wunder erleben. Nur ein gut platzierter Fausthieb lichtet die feindlichen Reihen und zerbirst mit Geld gefüllte Steinblöcke. Die eingesammelte Kohle investiert ihr in Power-Ups, mit denen ihr kurzfristig fliegen könnt oder keinen Schaden nehmt. In manchen Levels stehen zudem fahrbare Untersätze zum Kauf bereit, die euch das Heldendasein enorm erleichtern. Und gleichzeitig für Abwechslung sorgen.Damals wie heute steigt der Schwierigkeitsgrad des Abenteuers rapide an und stagniert dann auf ordentlichem Niveau. Außerhalb von Fahrzeugen segnet ihr bei jeder Feindberührung sofort das Zeitliche. Knapp bemessene Sprungpassagen in Verbindung mit der einen Tick zu trägen Steuerung (zumindest in der von mir gespielten Xbox-Version) und knackige Boss-Gegner steigern die Herausforderung zusätzlich. Bedeutete der Verlust aller Leben im Original noch das endgültige Aus, könnt ihr heuer den aktuellen Level einfach neu starten. Sogar nach dem Ausschalten der Konsole – verrückt! Das schont Gamepad und Nerven gleichermaßen, aber ein Selbstläufer wird die Rettungsmission dadurch nicht.Die Entwickler haben Alex Kidd in Miracle World auch eine Handvoll neuer Level, Monster und Musikstücke spendiert. Erste sind uns ehrlich gesagt nicht weiter aufgefallen – man kann also auch sagen, dass sie sich bestens ins Spiel einfügen –, aber der akustischen Armut des Originals (nichts gegen die ikonische Titelmelodie!) tat der Schritt gut. Nach dem Abspann schaltet ihr zudem den klassischen Modus frei, der euch das Spiel im nachprogrammierten aber nicht emulierten Original erleben lässt. Puristen müssen hierfür zur Variante der Retro-Spezialisten M2 auf der Switch greifen. Den neuen Boss-Run-Modus gibt es indessen nur im Remake.Alex Kidd in Miracle World DX ist eine werkgetreue Neuauflage des 2D-Klassikers, die meine Kindheit auf dem braunen Karo-Teppich vor der Holzfurnierröhre meiner Eltern auferstehen lässt. Die handgezeichnete Comic-Grafik überführt den kargen Look des Originals in die Moderne, die restlichen Anpassungen sind dezent gehalten. Vor allem die Vereinfachung des Schwierigkeitsgrads ist ein Schritt in die richtige Richtung, denn machen wir uns nichts vor – das Original ist ein bretthartes Kind seiner Zeit. Gleiches gilt auch für das Spieldesign. Die Power-Ups und Fahrzeuge lockern das Geschehen auf, aber abseits dessen wiederholt das Spiel seine Formel schnell und setzt in Sachen Levelarchitektur nur wenige Glanzpunkt. Old school nennt man das heute.Die Steuerung bereitet mir jedoch Kopfzerbrechen. Der Charakter reagiert in der von uns gespielten Xbox-One-Fassung zu träge beim Richtungswechsel oder der Korrektur im Sprung, was mir einige Bildschirmtode beschert hat. Und trotz der neuen Programmierung ist das geduckte Rutschen noch immer eine Krampfhandlung am Gamepad. Für das bisweilen geforderte Maß an spielmechanischer Präzision ist mir das zu wenig. Nichtsdestotrotz habe ich eine riesen Spaß mit dem Jump-and-Run, bin aber auch damit aufgewachsen. Ohne Nostalgie-Brille würde ich vermutlich von einem überdurchschnittlichen bis guten Hüpfer sprechen, den man gespielt haben kann, aber nicht muss. Und nun wünsche ich mir Remakes der Nachfolger, allen voran