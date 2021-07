The Legend of Zelda - Skyward Sword HD: Neuerungen im Trailer

Switch

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

The Legend of Zelda - Skyward Sword HD ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Während eines Nintendo-Direct-Events im Februar dieses Jahres kündigte das Unternehmen für die Switch-Konsole mit The Legend of Zelda - Skyward Sword HD die Neuauflage von The Legend of Zelda - Skyward Sword (im Test, Note 8.5) an, das vor etwa zehn Jahren für die Wii veröffentlicht wurde.

In einem aktuellen Video stellt Nintendo nun einige der Neuerungen der HD-Fassung des 3D-Actionadventures vor, das ab dem 16. Juli für 59,99 Euro erhältlich ist. Gezeigt werden unter anderem die Hilfestellungen des Begleiters Phai, die ab sofort optional sind, und die verbesserten Steuerungsoptionen hinsichtlich der Kämpfe und Bewegungen.

Darüber hinaus bietet The Legend of Zelda - Skyward Sword HD zusätzliche Funktionen, die für mehr Spielqualität sorgen sollen. Neben der obligatorischen höheren Bildrate könnt ihr Dialoge vorspulen, Videosequenzen überspringen sowie euch optimierte Informationen über Gegenstände anzeigen lassen.