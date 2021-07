PM: Monster Hunter Stories™ 2: Wings of Ruin enthüllt umfangreiche Post-Launch Roadmap und neuen Trailer (Capcom)

PC Switch

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Monster Hunter Stories 2 - Wings of Ruin ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Im Vorfeld der mit Spannung erwarteten Veröffentlichung von Monster Hunter Stories™ 2: Wings of Ruin haben der Produzent der Monster Hunter™ -Serie, Ryozo Tsujimoto, und der Regisseur Kenji Oguro einen ausführlichen Blick auf die Inhalte nach Veröffentlichung des Spiels geworfen und dabei das Koop-Gameplay vorgestellt, einen neuen Story-Trailer gezeigt und vieles mehr. Neben dem neuen Story-Trailer, der einen letzten Blick auf die fesselnde Geschichte von Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin wirft, gibt die umfangreiche Roadmap für die Zeit nach dem Launch auch einen detaillierten Einblick in die herausfordernden und lohnenden Endgame-Inhalte, die Spieler:innen nach der Veröffentlichung des Spiels am 9. Juli 2021 auf Nintendo Switch™ und PC überSteam erwarten.

Zusätzlich zum bereits angekündigten ersten Post-Launch-Update, das am 15. Juli den bei den Fans beliebten Palamute aus Monster Hunter Rise™ als reitbares Monstie auch Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin hinzufügt, wurden in der heutigen Präsentation fünf weitere kostenlose Updates vorgestellt, die bis Oktober 2021 für das Spiel erscheinen werden.

Titel-Update 2 erscheint am 5. August und führt dievergoldeteDrachenälteste Kulve Taroth als neue Koop-Quest für Monsterjäger ein, die sie gemeinsam bewältigen können. Während Kulve Taroth nicht als reitbares Monstie verfügbar sein wird, werden die Materialien aus ihrer Quest von unschätzbarem Wert sein, um mächtige neue Ausrüstung herzustellen. Mit diesem Update werden auch Zornklingen-Glavenus und Blitzschlag-Astalos als zusätzliche Monsties eingeführt.Titel-Update 3 erscheint Anfang September und bringt Karmaseher-Mizutsune, Eiszapfen-Gammothund Oroshi Kirin als neue Monsties! Ende September folgt das Titel-Update 4 mit Dunkelfeuer-Rathalos und Magma-Tigrex. Als Teil dieses Updates kehrt Kulve Taroth in einer neuen, herausfordernden Koop-Quest zurück, die Monsterreitern die Chance auf noch größere Belohnungen bietet. Im Oktober kommen Silberner Rathalos und Goldener Rathian als Teil des Titel-Updates 5, das auch die Ankunft eines besondersmysteriösen Monsters einläutet, das Teil einer sehr schwierigen Koop-Quest sein wird, die Materialien zum Herstellen unglaublich mächtiger Ausrüstung bietet.

Während der Enthüllung des Koop-Gameplays gaben Tsujimoto-san und Oguro-san einen ausführlichen Einblick in die vielen Möglichkeiten, wie Spieler:innen in Koop-Expeditionen zusammenarbeiten können, einschließlich Erkundung, Kampfstrategien, Entdeckung von Monsterhöhlen, Auswahl von Eiern und Ausbrüten neuer und einzigartiger Monsties. Gemeinsam wurde auch ein Blick hinter die Kulissen geworfen und berichtet, wie das ursprüngliche Monster Hunter Stories™ entstanden ist, was die Entwickler:innen mit der Fortsetzung erreichen wollten und welche Inspiration sie für das Design der neuen und wiederkehrenden Charaktere hatten.

Während die neue Präsentation eine Fülle neuer Informationen für eifrige Fans bot, können alle, die Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin aus erster Hand erleben möchten, jetzt eine kostenlose Demo auf Nintendo Switch ausprobieren. Eine kostenlose Testversion für den PC wird am 9. Juli 2021 erscheinen, zeitgleich mit der Veröffentlichung der Vollversion des Spiels. Beide Ausprobier-Versionen erlauben die Übertragung von Speicherdaten in das Vollspiel. Zusätzlich erhalten Nintendo Switch-Spieler:innen mit Speicherdaten aus der kostenlosen Testversion von Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin einen speziellen „Verwandtschafts-Talisman“, wenn sie sich mit Monster Hunter Rise verbinden.

Neben der Standard Edition (physisch und digital auf Nintendo Switch) gibt es für Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin auch eine rein digitale Deluxe Edition. Die Deluxe Edition enthält eine Reihe von kosmetischen Optionen. Spieler:innen können ihr Aussehen mit Ausmerzflügel-Rüstungssets und einer von Nergigante inspirierten Frisur anpassen, das Kuan-Mantel-Outfit verwenden, um das Aussehen der Wyverianer-Begleiterin Ena zu verändern, zwischen zwei neuen Outfits für den zurückkehrenden Felyne-Partner Navirou wählen und zwei Aufkleber-Sets mit den verschiedenen Charakteren, denen die Spieler:innen auf ihrer Reise begegnen.