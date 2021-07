Absurd Ventures: Rockstar-Mitgründer Dan Houser registriert neue Firmen

PC 360 XOne Xbox X PS3 PS4 PS5

Seitdem der britische Entwickler Dan Hauser, bekannt als Mitgründer von Rockstar Games und verantwortlicher Autor unter anderem für die GTA- und Red Dead Redemption-Spiele, im März 2020 sein ehemaliges Studio verließ, ist es relativ ruhig um ihn geworden.

Anscheinend arbeitet er im Hintergrund aber bereits an seinem Comeback. In der GTA-Community wurde entdeckt, dass er im Februar und im Juni 2021 mehrere Firmen registriert hat: Absurd Ventures LLC und Absurd Ventures in Games LLC im Staat Delaware in den USA sowie Absurd Ventures in Games in Großbritannien.

Letztere ist registriert als "Entwickler von interaktiver Freizeit- und Unterhaltungssoftware". Dort wird Houser als Geschäftsführer benannt, aber es wurden noch keine anderen Mitarbeiter mit der Firma in Verbindung gebracht. Der eingetragene Sitz ist der von Oakwood Corporate Services, die an derselben Adresse Verwaltungsaufgaben für über 1.000 Unternehmen übernehmen. Delaware ist als Bundesstaat dafür bekannt, wegen niedriger Unternehmenssteuern Sitz zahlreicher Briefkastenfirmen zu sein.