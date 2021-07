PC Linux MacOS

Jemand musste Jörg L. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhöhnt. Klingt kafkaesk und ist es auch, denn die Totengesänge, die schon 2009 über GamersGlobal als neuartige Mitmachseite hereinbrachen, haben sich zum Glück allesamt nicht bewahrheitet und unsere Lieblingswebseite hat alle Kritiker überlebt.

Neben diesem Trip in die Vergangenheit bieten wir euch heute noch weitere Retroperspektiven aus den 80ern und 90ern, sowie zwei Podcasts zu brandaktuellen Themen. Viel Spaß beim Lesen, Hören und Ansehen!

Warum GamersGlobal keiner braucht

texturmatsch.de am 16.05.2009 von Konrad Kelch

Als GamersGlobal 2009 an den Start ging, fiel das Urteil der Konkurrenz sehr deutlich aus. "GamersGlobal wird, und da könnt ihr mir in einem Jahr gerne auf den Sack hauen, wenn es anders kommen sollte, innerhalb kürzester Zeit zu einer News-Wiederkau-Maschine mutieren. Die Macher hinter GamersGlobal haben eben einfach Trends wie Gamejudge oder Gamingblogs für Hardcore-Zocker wie Antigames, D-Frag oder Working Title verschlafen", schreibt Konrad Kelch auf texturmatsch.de. Müßig zu erwähnen, dass keine der Trendseiten heute mehr existiert. Auch Texturmatsch wurde 2018 eingestellt. Seniorgamer kam zum Ergebnis, GamersGlobal sei ein System, "um naive, dumme Amateure mit Schwanzvergleichsbedürfnis zum Schreiben kostenloser Texte zu animieren (...) Ich wünsche dem Projekt den Erfolg, den es zwangsläufig haben wird: Nämlich gar keinen!". Dafür verlinken wir in unseren Lesetipps immer wieder gerne auf dich, lieber Harzzach. Sogar bis ins ferne Österreich drang die Kunde von der neuen Ausbeuterwebseite. Tom Schaffers Prognose auf rebell.at: "GamersGlobal dürfte die nächsten 12 Monate nicht überstehen". GamersGlobal hat nun auch rebell.at überlebt, der letzte Beitrag dort stammt aus 2020.

Interview mit Heiko Klinge über die Berichterstattung zu Cyberpunk 2077

playeronedotblog.wordpress.com am 07.06.2021 von Adriano D’Adamo

Der Chefredakteur der GameStar hat Erklärungsbedarf. Im fast einstündigen Podcast erzählt Heiko Klinge, wie die Berichterstattung zu Cyberpunk 2077 zu Stande kam. Er wehrt sich gegen den Vorwurf, die GameStar sei von CD Project gekauft und verrät, wie das Magazin in Wahrheit Geld verdient.

Videospiele? Computerspiele? VideoMagic!

videospielgeschichten.de am 11.04.2021 von Guido Frank

VideoMagic galt 1983 als größtes Fachgeschäft für Videospiele in ganz Europa. Und das mitten in München. Guido Frank erinnert sich an die 50 daddelbereiten Bildschirmplätze, vom Atari VCS bis Commodore C64, an viel zu kurze Sommerferien und das harte Durchgreifen des Stadtjugendamts München, das letztlich zur Schließung des Spieleparadieses führte – nur zwei Jahre nach der Eröffnung. Garniert ist der Nostalgie-Trip mit grobkörnigen Schwarz-Weiß-Fotos und Prospekten.

Der DOOM-Vertrag

wall-jump.com am 21.04.2021 von Sven Himmen

"Er besaß Doom. Als Raubkopie. Auf Diskette. Ich besuchte ihn und wir spielten. Stundenlang. Es war fantastisch." Wie es dazu kam, dass die Eltern von Sven Himmen einen Vertrag unterschrieben, damit ihr erst 14 Jahre alter Sohn eine illegale Kopie des Egoshooters spielen durfte, erfahrt ihr in seinem intimen Geständnis.

Applefest 1981: Rückblick auf die erste Apple Messe

heise.de am 12.06.2021 von René Meyer

Sie gilt als die erste Produktpräsentation der berühmten Firma mit dem Apfel-Logo überhaupt. Zwar wurde der Apple II bereits 1977 vorgestellt, doch erst vier Jahre später ist der Markt groß genug, damit sich eine eigene Messe lohnt. Neben der Hardware und seriöser Software wurden bei dem Event natürlich auch Spiele gezeigt. Einer der Aussteller ist Chuck Benton mit seinem in BASIC geschriebenen Text-Abenteuer Softporn Adventure. Und einer der Messebesucher ist Ken Williams, Gründer von Sierra (damals noch On-Line Systems), der sofort Gefallen an dem schlüpfrigen Game findet und gleich die gesamten Rechte aufkauft. Der Rest ist Geschichte - so wie dieser lesenswerte Retro-Artikel.

Retten wir die Erde! Wenigstens im Videospiel...

deutschlandfunknova.de am 30.05.2021

"In Computerspielen dürfen wir ja andauernd die Erde retten: Vor fiesen Aliens, durchgeknallten Bösewichten oder Terroristen mit Superwaffen. Wir können sie aber auch vor realen und alltäglichen Bedrohungen retten – wie dem Klimawandel." Im 15-minütigen Podcast werden die Besonderheiten von Imagine Earth erläutert, zu dem unser User SupaRai auch einen Spiele-Check in Arbeit hat, der voraussichtlich in der nächsten Woche online gehen soll.

Aus dem GamersGlobal-Archiv: Jagged Alliance 2

gamersglobal.de am 27.09.2016 von mrkhfloppy

Jagged Alliance 2 ist unbestreitbar das beste Computerspiel, das jemals erschaffen wurde. Eigentlich unerklärlich, dass der im Rahmen des User-Artikel-Wettbewerbs 2016 verfasste Text von mrkhfloppy nur auf Platz 2 gewählt wurde. Gewonnen hat übrigens Der Marian mit einem Beitrag zu Dungeon of the Endless. Wahrlich auch kein schlechter Text.

Im Video: Die unglaubliche Geschichte des Angry German Kid

youtube.com am 27.05.2020 von Simplicissimus (ARD und ZDF)

Kennt ihr noch das Angry German Kid, den hyperaktiven Jungen, der unbedingt Unreal Tournament spielen will und vor lauter Ungeduld seine Tastatur zerkloppt? Klar, jeder kennt ihn. Doch die Geschichte ist ein Fake. Der Bericht beleuchtet das kollektive Versagen der sogenannten Qualitätspresse, die sich lieber auf einen nerdigen Außenseiter stürzt und ihn medial schlachtet, als nach Hintergründen und Fakten zu fragen. Wie das Angry Kid wohl heute aussieht?

