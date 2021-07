PM: TRACKMANIA FEIERT SEINEN ERSTEN JAHRESTAG MIT EINER NEUEN SOMMER SEASON (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

DÜSSELDORF, 1. Juli, 2021 — Heute feiert Ubisoft den ersten Jahrestag von Trackmania® mit einer frei-erhältlichen, komplett neuen Sommer Saison. Trackmania verkündet außerdem mit großer Freude, dass Spieler:innen weltweit innerhalb des vergangenen Jahres mehr als 132.000 eigene Karten kreiert und über 61 Millionen persönliche Rekorde aufgestellt haben. Ubisoft Nadeo hat zudem das Spiel um neue aufregende Inhalte und unterhaltende Aktivitäten erweitert, wie den zuletzt eingeführten Royal Modus und Ranked Matchmaking Modus.

Ein aktuelles Video kann hier gefunden werden:

100 neue Medaillen können jetzt auf 25 neuen Karten erspielt werden. Diese werden ansteigende Schwierigkeitslevel sowie tückische Wasser-Elemente enthalten. Fans müssen ihre besten Skills und Tricks aufbringen, um die Konkurrenz auf den neuen Karten zu überbieten.

Um den Jahrestag zu feiern, gibt es vom 1. bis zum 31. Juli exklusiv im offiziellen Ubisoft Store 20% Rabatt auf den Club Access – 1 Year sowie 25% Rabatt auf den Club Access – 3 Years.

Trackmania wird außerdem die finale Runde seines größten Turnier-Wettbewerbs veranstalten, den Trackmania World Cup, welchen Fans am 4. Juli live mitverfolgen können.

Trackmania ist im Epic Games Store und im offiziellen Ubisoft Store erhältlich.

Mehr Infos zu Trackmania gibt es auf trackmania.com.

Mehr Informationen zum Trackmania World Cup unter trackmania-grand-league.com.

